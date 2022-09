Albrechtice chytly pětku! Soupeř byl o třídu lepší, uznal trenér Mura

Po přestávce udeřili jako první domácí, kdy se trefil teprve patnáctiletý Wittek. „Inkasovaná branka nás probrala. Rychle jsme srovnali,“ oddech si Miroslav Pella. V 69. minutě se ve skrumáži nejlépe zorientoval Juchelka a dělovkou propálil vše, co mu stálo v cestě. O tři minuty později přišel ze strany centr do pokutového území domácích, střídající Chlopčík trefil hlavou Stočka a bylo to 1:2. „Situace nám zkomplikovalo vyloučení Ondry. Domácí chtěli vyrovnat. Nás ale držel brankář Hadač, který zápas dochytal i s krvavými šrámy v obličeji. Nakonec nám vyšel brejk a po akci středních záložníků se prosadil Lukáš Juchelka. Odvezli jsme si zasloužené tři body,“ zakončil Miroslav Pella.

Slavia Malé Hoštice – Krásné Loučky 1:3 (0:0)

Branky: 66. Wittek – 69. a 89. Juchelka, 72. Stoček (vlastní). Rozhodčí: Chýlek – Klečacký, Machala. ŽK: Teichmann, Stoček – Juřina, Ondra, Mohyla. ČK: Ondra. Diváci: 82.

Malé Hoštice: E. Vltavský – Štoček, Droppa, Unruch – Rychlý (77. Hrbáč), Adamčík, Chřibek, Teichmann, Režnar – Stříbný, Wittek. Trenér: Martin Vltavský.

Krásné Loučky: Hadač – L. Pella, Dvořák, Daříček, Mrukvia – Mohyla, L. Mitura, Ondra, Juřina – Slaný (56. Chlopčík), Juchelka. Trenér: Libor Dvořák starší.