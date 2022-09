JAKUBČOVICE – DOLNÍ BENEŠOV 2:2 (2:1)

BRANKY: 12. a 33. Ďurica – 41. a 80. Herich. ČK: 59. Bartůněk (Dolní Benešov). Diváci: 110.

Pavel Kunc (trenér Jakubčovic): „Všichni jsme hodně zklamaní. Měli jsme výborný začátek, po půlhodině jsme vedli 2:0 a měli to dotáhnout k výhře. Soupeř ještě do poločasu snížil, pak jsme za stavu 2:1 měli dát na 3:1 a rozhodnout, to se nám ale nepovedlo. Místo toho přišlo jejich srovnání. Přesilovka nám spíše uškodila. Někdy to tak bývá, že se oslabený soupeř vyhecuje. A to byl případ tohoto zápasu. Velká škoda.“

Jaroslav Samson (trenér Dolního Benešova): „Začali jsme vlažně a o dva góly prohrávali. Hráli jsme nesoustředěně. Pak jsme se do zápasu dostali, ještě před půli snížil Herich. Do druhé půle jsme šli s tím, že to zkusíme alespoň vyrovnat, ideálně otočit. Trochu nám to zhatili rozhodčí, kteří nesmyslně vyloučili našeho stopera. Poškodil nás. Hlavní rozhodčí nejprve udělili našemu hráči žlutou kartu, následně se do toho vložil čárový Viščor, po jehož konzultaci tasil sudí červenou. Všechny nás to nabudilo. Byli jsme i v deseti lepší, agresivnější a odměnou nám bylo vyrovnání Hericha. Domácí si už vyloženou šanci nevytvořili.“