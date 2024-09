„Šli jsme do zápasu s cílem uhrát bod, což se nám do prvního gólu dařilo,“ řekl pro webové stránky www.fotbalunas.cz trenér Staré Vsi Jan Šuba. „Soupeře jsme zaskočili dobrou defenzivní hrou a nepouštěli jsme ho do šancí. Bohužel poté, co jsme dostali druhou branku, už jsme neměli sílu na zvrat. V této sezóně se nám zatím nepodařilo nahradit tři klíčové hráče z loňska, kdy dva odešli a jeden se zranil. Pořád věřím, že to přijde a my se dokážeme zvednout. Bohužel stále nedokážeme navázat na první ročník v I. B třídě. Někteří hráči si myslí, že to půjde samo, což na této úrovni už nejde,“ dokončil své hodnocení Jan Šuba.

Velké Heraltice – Stará Ves 2:0 (1:0)

Branky: 33. Rolný, 68. Šimon. Rozhodčí: Šeruda – Svoboda, Kuhn. ŽK: J. Matějka - L. Ošlejšek. ČK: 84. J. Matějka . Diváci: 135.

Stará Ves: J. Batla - T. Bednář, L. Gregovský, O. Hynek, R. Nekoranec, F. Köhler (78. M. Furiš ), L. Ošlejšek, K. Pauler (63. L. Vyroubal), J. Matějka, M. Pospíšil (48. P. Prášil), O. Hrabina. Trenér: Jan Šuba.