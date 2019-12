„Řeší se okolo místního fotbalu různé nesmysly, zvažuju, že s fotbalem skončím,“ přiznává upřímně fotbalista, který je zároveň manažerem Břidličné. „Stojí to plno času, peněz a úsilí a ve výsledku si vaše jméno bere do úst plno lidí,“ štve Cudráka.

Devětadvacetiletý krajní záložník letos v dresu Břidličné nastřílel šest branek a má tak výrazný podíl na průběžné druhé příčce. Lepší už je jen Bílovec, který uhrál o šest bodů více. „Nic jim ale zadarmo na jaře nedáme,“ upozorňuje bývalý hráč Opavy.

Marceli, jak hodnotíte uplynulý podzim?

Bodově jsem spokojený, 31 bodů je super, s kontumací zápasu s Šenovem, který se odhlásil, je to 34. Navíc jsme dali 45 branek, což je bomba. V tomto směru jsme maximálně spokojení, ale Bílovec má obrovskou kvalitu, takže na ně 6 bodů ztrácíme. Jedinou kaňkou zůstává zápas v Krnově, který jsme na hřišti prohráli, ale pak nám byly přisouzeny. Určitě je tam v tomto směru cítit jakási pachuť.

Bodů ale mohlo být i více, ztráceli jste hlavně se slabšími celky…

Dařilo se nám herně doma, je tam jen jedna prohra s Petrovicemi. Hráli jsme dobře, bohužel jsme ale dostali gól z brejku a v závěru do otevřené obrany další dva, takže skóre 0:3 tak úplně neodpovídá průběhu. Krajský přebor je strašně vyrovnaný, kdokoliv může porazit kohokoliv.

Venku jsme měli trošku problémy. Možná to bude znít blbě, ale jsme celkem náchylní na počasí. V Těšíně jsme třeba hráli ve čtyřiceti stupních, do toho bylo tragické hřiště a domácí zalezli. Těžko se do jejich obrany dostávalo, v Datyni to bylo úplně to samé.

Hraní do plných vám tedy dělá problémy?

Když soupeři nedáte brzký gól, tak se tam těžko dobývá. Je to tak na každé úrovni, v sobotu to bylo krásně vidět v utkání Opavy s Mladou Boleslaví.

Už jste to nakousl, na Bílovec ztrácíte šest bodů. Věříte, že se ještě o postup porvete?

Samozřejmě bychom si to přáli. Důležité budou hlavně první dvě kola. Oni hrají první zápas v Polomi a pak hrají u nás. Troufám si říct, že první dvě tři kola hodně napoví, rozhodně jim nic zadarmo nedáme. Pro mě osobně je ale cílem hlavně druhé místo, níž v tabulce být nechci.

Co do vaší hry přinesl Ondřej Ficek, který byl před sezonou hodně zvučnou posilou?

Klid na balónu. Jeho velkou předností je navíc to, že dokáže hře dát úplně jinou myšlenku. Je to také dobrý borec do kabiny, jsme s ním maximálně spokojení, na jaře by měl pokračovat. Hlavně ať je zdravý, protože od desátého kola měl nějaké problémy. A není jediný.

Kdo všechno má zdravotní problémy?

Adam Ondra má problém s křížovými vazy, takže si myslím, že rok hrát nebude. To samé platí pro Houdka. Teď jsem se navíc dozvěděl, že má Čanecký urvaný vaz. Vypadli nám tři borci ze základu. Ke konci tam byly různé svalové problémy, někteří kluci dohrávali podzim se sebezapřením. Na druhou stranu nemá cenu se na to vymlouvat, potýkají se s tím i další mančafty.

Útok jste měli úplně nový, vepředu byli Adamovský s Houdkem…

Chtěli jsme to trošku omladit, což si myslím, že se povedlo. Nemáme v týmu úplně nějakého vyloženého střelce, ale gól umí dát každý. Nikdo nedával góly každý zápas. Jednou to byl Houdek, podruhé Adamovský, nebo Holčák. Občas jsem se ukopnul i já (smích). Rozhodně byli kluci pro naši ofenzivu velkým oživením.

A co trenér Petr Souček, byla to sázka na správného kouče?

Je to člověk, který ví, co říká. Hned si získal kabinu, všichni za ním jdeme. Ve spolupráci s Marianem Minichem jim to klape. Změnil trošku rozestavení a dal hře tvář. Tréninky jsou moc zajímavé a kluky baví. Maximálně jsme s ním spokojení, byl to dobrý krok. Marian Minich si k tomu také řekne své, i když samozřejmě hlavní slovo má pan Souček.

Dá se v zimě čekat i vzhledem ke zraněním posílení kádru?

Vzhledem k těm absencím je třeba přivést alespoň tři hráče. Můžu prozradit, že jsme domluvení s Adamem Helebrandem z Bruntálu, se kterým počítáme do středu hřiště. Vrací se také Martin Sklenařík, jednáme ještě s jedním krajním záložníkem.

Jak jste vůbec spokojen se svými vlastními výkony? Šest gólů je celkem dost…

Bylo to jako na houpačce, ale tak to prostě je, nejsme profíci. Jak už jsem říkal, jsem rád, že je schopno dát gól více hráčů. Byly tam zápasy, které mi nevyšly, ale když se vyhraje, tak na tom nezáleží. Důležitý je tým, ne mé výkony.

Je, něco vás trápí, co vám vadí?

Vadí mi, že se na různých internetových diskusích vyjadřují anonymové a mluví tam za Břidličnou a další celky. Vzniká kvůli tomu nějaké umělé napětí mezi Krnovem a námi, my přitom vůbec mezi sebou žádné problémy nemáme. Jde tam možná o vedení, ale to je nějaká minulost. Lidé by si měli uvědomit, že hrajeme krajský přebor a normálně chodíme do práce, nerozumím tomu, proč se vytahují různé nesmysly. Přiznám se, že i kvůli těmto věcem v létě skončím.

TOMÁŠ CHALUPA