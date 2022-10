Úbytek sudích už několik let sledují v okresech, kde účast tří arbitrů na utkání je spíše raritou, než realitou. Pokud na to dojde, stává se leda při výjimečných lokálních derby, nebo v závěru ročníku, kdy jsou týmy v přímých bojích o postup a o záchranu.

Nedostatek mužů a žen s píšťálkou, nebo praporkem, se však už reálně dotýká i krajské úrovně. Co se ještě na jaře dělo jen v ojedinělých případech, je nyní norma. Tedy že na utkání dorazí hlavní sudí jen s jedním asistentem, nebo dokonce úplně sám. Pak musí kluby nasadit tzv. laiky. Aktuálně se to týká I.B tříd, pro vyšší I.A třídu, či krajský přebor se daří delegovat plné obsazení.

„Situace je složitá. Já si ale myslím, že je to i tím, že soutěží je moc. Zvlášť v Moravskoslezském kraji, který je velmi silný na soutěže mládeže i dospělých, a zápasů jsou tu doslova kvanta. A to se kombinuje s faktem, že v zájmu o pozici sudího je úpadek,“ říká Deníku šéf komise rozhodčích MSKFS Radim Dresler.

K dispozici má aktuálně na listině 87 rozhodčích. „Každý rok jich ubývá. Deset let zpět jsme byli na zhruba sto třiceti,“ porovnává. „Musíme si uvědomit, že sudí na amatérské úrovni odpíská klidně i čtyři pět utkání denně. Stráví tím půl dne, protože ráno v devět se sbalí a domů se vrátí v osm večer. Za mně to tak bývalo zvykem, dnes jsou ale nároky na rozhodčí jiné,“ pokračuje Dresler.

INZULTACE STÁLE VÝJIMEČNOSTÍ

Velkou roli hraje podle něj i chování aktérů – hráčů, trenérů, fanoušků – k arbitrům. „Zvýšenou agresi vnímám. Zvlášť se to dotýká mladých sudích, kterým nadá někdo poprvé, podruhé a pak už s tím skončí. Řeknou si, že to nemají zapotřebí,“ vysvětluje.

„Na druhé straně my jsme na tom ještě dobře. Třeba o Německu jsem slyšel, že v nižších soutěžích je prakticky v každém kole nějaká inzultace. V Anglii je to také o poznání drsnější. U nás ta agrese ještě není na takové úrovni, jde spíše o vulgaritu, než násilí, byť i to se objevuje,“ přiznává Dresler.

„Zrovna teď řešíme na kraji případ z dorostenecké soutěže, kde drželi rozhodčího pod krkem. A vidíte, co se před pár dny dělo v Čechách,“ připomíná bezprecedentní napadení a vyhrožování sudímu i delegátovi domácími diváky a především funkcionáři při utkání pražské I.B třídy Chodov – Klánovice.

Ale zpět k počtům. Jen pro ilustraci. Když nebudeme počítat nasazení delegátů, tak o minulém víkendu z 28 zápasů ve čtyřech skupinách krajských soutěží I.B tříd byli jen v osmi případech přítomni tři rozhodčí. Na čtyřech zápasech byli k vidění dva a u zbylých šestnácti duelů se kluby musely spokojit s delegováním pouze hlavního arbitra.

O něco lepší by to mohlo být podle delegace na webu fotbal.cz v následujícím kole, kdy jediný sudí přijede pouze na šest hřišť. Dva rozhodčí budou pískat dvanáct klání a deset střetnutí bude pod drobnohledem kompletní sestavy. Ovšem zajímavostí je, že Dresler má k dispozici ze zmíněných 87 sudích jen šestašedesát.

„Doplnit by to měly okresy, což bývalo dřív, že se kluci i tímto posouvali nahoru, protože v okrese jsou zvyklí, že jim mává laik. Jenže ony samy nemají, takže to teď nejde. Ale stejné je to i mezi námi a Moravou, kde by chtěli sudí od nás do divizí a MSFL, ale nemůžeme. Je to ale celorepublikový problém, možná celosvětový,“ popisuje dále Radim Dresler.

ŘEŠENÍM HLAVNĚ NÁBORY

Svazu nenahrává ani čas. Sudí s posunem začátku odpoledních duelů hůř a hůř zvládají dojet z dopoledních střetnutí. Především mládeže. Dresler si přitom sám vzpomíná, jak se před lety mladým zapáleným začátečníkům naložila porce zápasů na celý den. „Dneska to ale ti kluci takhle nechtějí. A mají na to právo. Proto se musí hledat systém, jak z toho ven,“ krčí rameny.

První možnost je obligátní. Nábory. „Jenže to není lehké,“ kroutí hlavou. „Máme pro sudí gestora, který sice nefunguje podle mých představ, nejsem s ním za ten rok spokojený, ale už ve chvíli, kdy jsem převzal komisi, řekl jsem, že uděláme aspoň jednu větší náborovou akci,“ upozorňuje Dresler.

V regionu vidí potenciál v ligovém Baníku Ostrava a dalších klubech působících jen o patro níž – Karviné, Opavě a Třinci. „Před utkáním, nebo o poločase by mohlo něco proběhnout. Třeba praktické cvičení. Tady je určitý prostor,“ navrhuje s tím, že řešením nejsou ani peníze. Neměly by.

„Ty vyplácí FAČR, o němž se všeobecně mluví, že finance nemá. Navíc já si myslím, že když jsou peníze hlavní motivací, je to špatně. Pokud nemáte fotbal rád, je to cesta do pekel. Zvlášť u mladých kluků,“ myslí si. „Jinak se snažíme mít reklamy na sítích, s mladými děláme cvičení, semináře, osvětu, ale možná je na místě zatlačit víc i na kluby, protože to není jen o svazu, komisi, ale jde o společenský problém,“ má jasno Radim Dresler.

Jako důkaz dokládá tvrzení, že k praporku se při utkáních laici zrovna nehrnou. Pravdou je spíše opak. „Když je potřebujete, nikdo se nehlásí. Nikdo si nechce nechat nadávat,“ podotýká.

CO ALTERNATIVNÍ TRESTY?

V mysli má také netradiční možnost. Nazývá jí alternativní tresty. „Prostě kluk když dostane červenou kartu – třeba za nadávky rozhodčímu – a s tím stopku například na dva zápasy, tak si může trest, nebo jeho část, odpracovat tím, že odpíská zápas žáčků. Ve čtvrtek bude jednoduše proškolen z pravidel a v sobotu může nastoupit. Možná se tím sníží i jeho agresivita, když si to vyzkouší,“ předkládá variantu Dresler.

Ale nepokládá to za samospasitelnou myšlenku. „Je nutné zapojit kluby a reorganizace soutěží FAČRem. To je největší problém, který by se tím aspoň na chvíli zmírnil. Máme hodně soutěží i zápasů a kvalita se rozmělňuje. Zvlášť když se zase mají navyšovat počet týmů v divizích,“ přemítá Radim Dresler.

Zároveň nesmí kraj brát každého, kdo má ruce či nohy. Zvlášť na úrovni krajského přeboru. „Kvantita nemá být na úkor kvality. To se vám pak vrací tím, že řešíte řadu chyb, kluby jsou naštvané, a je to pořád dokola,“ objasňuje Radim Dresler.

„Musíme si na kraji sednout a říct, jakým směrem půjdeme, protože se může stát, že za 14 dní nebudeme schopni obsadit ani tu I.B třídu. Ledaže bychom obětovali okresy, ale to je na debatu. Uvidíme,“ uzavírá Radim Dresler.