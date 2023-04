ČESKÝ TĚŠÍN – JAKUBČOVICE 3:0 (1:0)

BRANKY: 14. Slowiaczek, 52. L. Maceček, 55. Urban. ČK: 86. Urban – 86. Petr. Diváci: 50.

Petr Sostřonek (trenér Českého Těšína): „Hráli jsme na umělce, ale vyrovnali jsme se s tím a zaslouženě zvítězili, celý zápas jsme byli lepším mužstvem. Každý soupeř se proti nám chce vytáhnout, ale ukázala se kvalita v naší útočné fázi, hosty jsme vlastně do žádné vyložené šance nepustili a naše jsme proměnili v góly, hlavně ve druhém poločase. Kluci nedrželi dlouho balon, rychleji jsme šli do kombinací, a to rozhodlo. Byl tam jeden hráč hostů, který střídal a po nástupu se chtěl bít s našimi. Nakonec to odnesli dva hráči, kteří se do toho nezapojili a na hřišti byli slušní. Bylo to zbytečné, úplně by stačily žluté. Paradox je, že jsem v té době chtěl zrovna Urbana střídat, takže bohužel.

Pavel Kunc (trenér Jakubčovic): „První poločas byl vyrovnaný. Úvodní šanci jsme měli my, bohužel jsme ji neproměnili a naopak po individuální chybě sami inkasovali. Celkově do přestávky žádné extra příležitosti k vidění nebyly. Po přestávce domácí dvěma slepenými góly rozhodli. Trochu nás rozhodilo poločasové nucené střídání Moravce, který si natáhl sval. Zase jsme prohráli 0:3, tentokrát s kvalitnějším soupeřem, těch šancí proti němu jsme moc neměli. Momentálně máme kopačky naopak. Když se hodí vystřelit, tak přihráváme. A naopak. Co řeknu k těm červeným kartám? Bylo to mimo hlavní dění, co jsem ale stihl vidět, tak nešlo o nic hrozného, rozhodčí to mohl klidně vyřešit žlutými kartami.“