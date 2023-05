Fotbalisté Břidličné prohráli sobotní zápas 21. kola divize F s Bílovcem 0:1 a v neúplné tabulce zůstávají na předposledním 13. místě. Hosté rozhodli po hodině hry gólem Jelena. Bílovec se dočkal první jarní výhry, Břidličná naopak brala v posledních pěti duelech jediný bod.

Fotbalisté Břidličné v modrém. | Foto: Tomáš Furik

„Zápas se pro nás vyvíjel nadějně, ale nedopadl dobře. První poločas jsme byli lepší, akorát nepřesní a zbrklí,“ řekl Deníku trenér Břidličné René Vojtěšek. „Ve druhém poločase jsme úplně vypadli ze hry, dělali jsme jednoduché, kolikrát nevynucené chyby a soupeř nás z brejku potrestal gólem,“ vykládal domácí kouč.

„Šance jsme si vytvořili, akorát zase žádnou neproměnili. Provází nás to celé jaro. Chybí někdo, kdo by to na sebe vzal a rozhodl. Chybí mi nějaký x-faktor,“ přiznal Vojtěšek. „Jsme ve velmi náročné situaci. Zbývá posledních pět zápasů, musíme s tím něco udělat. Klukům se nedá upřít snaha, bojují, ale potřebujeme impuls a začít dávat góly,“ dodal René Vojtěšek.

Divize F – 21. kolo (sobota 6. 5. 2023):

Břidličná – Bílovec 0:1 (0:0)

Branka: 66. Jelen. Rozhodčí: Malý – Schneider, Šafrán. Bez karet. Diváci: 80.

Břidličná: Zifčák – Berger (72. Moravec), Pavlíček (26. Kutty), Můčka, Bala, Dydowicz, Cudrák, Pančochář, Jelínek (87. Hoffmann), Mlčoušek, Houdek (72. Knapp). Trenér: Vojtěšek.