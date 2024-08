„Změn v kádru bylo v letní přestávce opravdu hodně. Máme mladé kluky, musí si to sednout. Je to o trpělivosti,“ řekl zkušený trenér Petr Kostelník. Jeho tým zatím ve všech utkáních nového ročníku třikrát prohrál. „Sráží nás chyby a špatné vstupy do zápasů. Jak v Orlové, tak proti Starému Městu a nyní v Darkovičkách jsme rychle inkasovali. Naše psychika šla dolů,“ podotkl bruntálský kouč.

Sobotní zápas na hřišti nováčka nezačal pro Slavoj dobře. „Řekli jsme si, že si jedeme pro bod. Bohužel hned v úvodu přišla chyba a domácí z toho dali branku. Do přestávky jsme ale mohli výsledek otočit,“ pokračoval Petr Kostelník. Gólovky si vypracovali Šanda a Štalmach. Oba ale vychytal gólman Chvěja.

Po deseti minutách druhé půle se prosadil po rohovém kopu Klečka. Bruntálu ale svitla naděje. Flekač zatáhl balon, který následně vybojoval Šanda a snížil na 2:1. „Chtěli jsme vyrovnat, to se nám nepodařilo. Domácí nakonec dali třetí branku a bylo rozhodnuto. Je to škoda, bodovat jsme mohli. Darkovičky byly hratelné,“ zakončil Petr Kostelník.

Darkovičky – Slavoj Bruntál 3:1 (1:0)

Branky: 8. Fojtík, 55. Klečka, 74. Kalvar – 68. P. Šanda. Rozhodčí: Řezníček – Minich, Barčík. ŽK: Štalmach, Slovák. Diváci: 68.

Darkovičky: Chvěja – Fukan, Lindovský, Klečka, T. Kabich – Klimek (62. Gai), Hanauer, Kučera (77. Kořenek), Fojtík (86. Montag), Kalvar – Moravec (62. Turanský). Trenér: Marcel Melecký.

Bruntál: Šulák – Pokorný (83. Kaluža), Goněc, Slovák, Cápek – Hrubý (31. Duhajský), Šanda, Unverdorben, Flekač, Hanel – Štalmach (83. Fedorov). Trenér: Petr Kostelník.