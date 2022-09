„Na třetí gól mi nahrál můj dvorní nahrávač Lukáš Mitura,“ doplnil. Krásné Loučky si zatím letos do statistik připsaly osm branek. Odchovanec Chomýže z nich dal šest. „Mohlo jich být klidně dvanáct. Ale nedával jsem šance, jeden mi pro ofsajd neuznali,“ podotkl. Loni se trefil dvacetkrát. „Letos chci tuto metu pokořit,“ řekl odhodlaně.

Střelcem je od narození. „Vždycky jsem dával góly. Pamatuji si, že za dorost Chomýže jsem se v jednom utkání trefil devětkrát,“ vzpomíná Lukáš Juchelka. Mimochodem během své kariéry se za sezonu trefil šestačtyřicetkrát.

Lukáš Juchelka se svým huskym.Zdroj: archiv Lukáše Juchelky

V kariéře prošel několika kluby. Kopal za Chomýž, Lichnov, Brumovice, Město Albrechtice nebo Krnov. „Každé angažmá mělo, co do sebe. V Lichnově jsem byl krátce, tam jsme měli hospodu. V Krnově jsem si zahrál krajský přebor, což byla má nejvyšší soutěž v kariéře. V Chomýži nám zase fandil Džeky se svou partou. Bylo příjemné mít takovou podporu,“ svěřil se Lukáš Juchelka.

Nyní už druhou sezonu obléká dres Krásných Louček. S tím, že by si v budoucnu zahrál ještě vyšší soutěž, nepočítá. „Na vyšší soutěž už nemám věk, navíc musím čas věnovat rodině. V Loučkách jsem spokojený,“ zvedl prst ostřílený kanonýr. Své svým současným týmem by se v I. B třídě rád pohyboval v horních patrech tabulky. „Nemáme špatný tým. Myslím si, že máme na to hrát v horní polovině tabulky,“ řekl.

Vedle fotbalu propadl Lukáš Juchelka také canicrossu. „Pořídil jsem si psa huskyho. Ten potřebuje pohyb, proto spolu běháme. Musím přiznat, že mě to chytlo. Dokonce jsme zúčastnili i závodů v Opavě,“ zakončil povídání Lukáš Juchelka.