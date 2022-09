Na první branku čekal pouhé čtyři minuty. „Dostal jsem dlouhý balon z vlastní poloviny, zpracoval jsem si ho a posunul do šestnáctky. I když mě křižoval soupeřův hráč, dokázal jsem zakončit střelou na zadní tyč,“ popisoval začátek cesty za hattrickem Martin Šimeček.

Ve svém gólovém představení pokračoval po přestávce. V 62. minutě mu míč přepustil Ondřej Pizur a šestadvacetiletý záložník uklidil míč k tyči. Deset minut před koncem pak nejlepší hráč zápasu dostal přihrávku od Nikoly Simichanidise, obešel tři protihráče, udělal kličku gólmanovi a levačkou upravil na 4:0. Domácí už jen poté porážku zmírnili Bitomským.

Michal Šimeček nepatří vyloženě ke kanonýrům. „Moc hattricků jsem v kariéře nedal. Navíc, ani tento bych nepřeceňoval, přece jenom hraji jen okresní trojku,“ poznamenal skromně Šimeček. Za svůj gólový počin bude muset donést odměnu svým spoluhráčům do kabiny. „Odměna je u nás symbolická, a to lahve Fernet Citrus,“ přiblížil.

V devíti vydřeli bod. Před kluky smekám, řekl trenér Břidličné

Opora Úvalna se v letošním soutěžním ročníku zapsala mezi střelce pětkrát. „Za kanonýra se nepovažuji. Chci hlavně, aby šel fotbal v Úvalnu nahoru. Rád bych nás viděl výše než jen v okresní trojce,“ podotkl fotbalista, který po většinu své kariéry nastupuje na kraji obrany nebo zálohy. Při pohledu na místní fotbalový areál se nabízí otázka, proč klub s takovým zázemím kope pouze okresní trojku na Bruntálsku. „Pracujeme na tom, abychom šli nahoru. Do roka do dvou chceme postoupit do okresního přeboru,“ odkryl plány Martin Šimeček.

Jak již bylo zmíněno, fotbalově vyrostl Martin Šimeček v Krnově. „Musím přiznat, že Krnov je klub, který mám v srdci. Zažil jsem v něm krásné období. Prošel jsem mládeží, zahrál si i krajský přebor za muže,“ zavzpomínal mladý fotbalista.

V paměti mu utkvěla sezona z dorosteneckého věku, kdy Krnov skončil v divizi na druhém místě. „Bylo to krásné období. Trénoval nás pan Hudský. V kabině byla skvělá parta, která táhla za jeden provaz, což se odrazilo i do výsledků. Dodneška se s kluky z tohoto ročníku potkáváme,“ dodal Martin Šimeček.