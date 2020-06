„Z tréninků mám dobrý pocit. Dali jsme tomu docela dost. Noví hráči dobře zapadli,“ hlásí hrající manažer Marcel Cudrák. Kovohutě z opavského béčka získaly Vojtěcha Bergra, z Velkých Heraltic dorazil Adam Rolný, z Bruntálu Lukáš Češek, z Německa Marek Hořelka a z Rýmařova zkušený Roman Gÿorgy. „S posílením jsme spokojeni. Jsem rád, že se jsme domluvili s panem Furikem na příchodu Romana Gÿorgyho. Za to mu chci poděkovat,“ podotkl manažer Břidličné. V kolonce odchodů je evidován pouze Josef Holčák, který se stal posilou Jindřichova.

Břidličná má za sebou dvě přípravná utkání. Porazila Krásné Loučky 10:2 a Velké Heraltice 3:2. „Mrzí mě, že nedošlo na zápas s Jeseníkem, který byl ze strany soupeře na poslední chvíli zrušen,“ poznamenal Cudrák a dodal: „Těší mě, že na naše zápasy si našlo cestu docela dost diváků.“

Nyní mají fotbalisté volno. S finální fází přípravy začínají osmého července. Na programu jsou také tři přípravné zápasy, a to s HFK Olomouc, Šternberkem a Ludgeřovicemi.

Cíl pro nový soutěžní ročník je jasný. Kovohutě by rády do divize. „Nebude to jednoduché. Krajský přebor má kvalitu. I proto přeji Bílovci, aby se nakonec dostal do divize už letos,“ zakončil povídání Marcel Cudrák.