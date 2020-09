Břidličná se po domácí propadáku otřepala a dokázala vyhrát na hřišti nováčka Krajského přeboru z Petřvaldu. Trenér hostujících fotbalistů Petr Souček byl s výsledkem spokojen, ovšem kdo pořádně vytočil, byl sudí Levinger.

Břidličná má tři body | Foto: Tadeaš Bednarz

Domácí šli na těžkém terénu do vedení, když se svou slabší nohou prosadil Ciesarik. „Měli jsme do utkání dobrý vstup. S Břidličnou jsme drželi krok, podařilo se nám vstřelit i vedoucí branku,“ řekl úvodem domácí kouč Jiří Halamíček. Kovohutě daly nakonec gól do šatny, když se trefil Berger. „Škoda toho gólu,“ litoval trenér Petřvaldu.