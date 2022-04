„V prvních patnácti, dvaceti minutách jsme hledali. Bylo vidět, že máme v nohách středeční dohrávku,“ řekl úvodem trenér Kovohutí Petr Souček. Hosté si i tak v prvním poločase vypracovali dvě šance. V obou měl prsty Rolný, hlavně jeho střela do šibenice, kterou Buček vytáhl, byla z kategorie hodně nebezpečných.

Po přestávce byly k vidění i góly. Hosty poslal do vedení Rolný, pak měl super šanci Cudrák, ale na Bučka recept nenašel. „Vstup do druhého poločasu jsme měli výborný. Hráli jsme opravdu dobře,“ pochvaloval si Souček. Po hodině hry domácí srovnali. „Orlová má kvalitní tým, hrála dobře,“ uznal hostující trenér. Ve druhé minutě nastavení kopaly Kovohutě rohový kop, míče se zmocnila Orlová, šla do brejku a Jatagandzidis ji zařídil tři body. „Fotbal nám v Orlové ukázal, jak dokáže být krutý. Na bod jsme měli,“ zakončil Souček.

Orlová – Břidličná 2:1 (0:0)

Branky: 61. Bajger, 92. Jatagandzidis – 49. Rolný. Rozhodčí: Slaný – Kret, Tabášek. ŽK: Kučera, Rolný, Adamovský. Diváci: 130.

Břidličná: Zifčák – Češek (83. Houdek), Berger, Kučera- Cudrák, Hoffmann, Ficek, Dydowicz, György (72. Simichanidis) – Adamovský, Rolný. Trenér: Petr Souček.