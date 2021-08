/FOTOGALERIE/ Před sezonou byli fotbalisté Břidličné pasování do role největšího favorita krajského přeboru. Zatím tomu ale tak není. Tým trenéra Petra Součka se trápí, naposledy prohrál 2:1 v Kobeřicích.

Kobeřice - Břidličná 2:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Už při pohledu na zápis vzbuzuje kádr Břidličné velké respekt. My jsme se ale na utkání dobře připravili. Kluci hráli disciplinovaně a sedmdesát minut jsme soupeře do žádných větších akcí nepustili,“ pochvaloval si domácí kouč Dušan Christoph. První gól si dali hosté sami. Kašný kopal standardku, Šimeček trefil hlavu Hoffmana a domácí vedli. Po hodině hry přidal druhý gól Kraut. „Kobeřice se na nás dobře připravily. My jsme nehráli dobře. Před šestnáctkou naše snažení končilo,“ povzdechl si trenér Břidličné Petr Souček. Dvacet minut před koncem trefil Dydowicz záda Röthera, balon změnil směr a skončil v síti. O pár chvilek později mohl vyrovnat Adamovský, ale nedal. „Náš výkon se zvedl, ale pořád mi tam chyběl větší důraz. Nezasloužili jsme si body,“ přiznal sportovně Souček. „Za vítězství jsem rád. Hráli jsme poprvé na dva útočníky a to nám fungovalo. Šimeček s Krautem si dokáží vyhovět. Celkově jsme odehráli povedené utkání,“ zakončil Christoph.