Vratimov svého soupeře doma porazil 4:1, po zápase se ale řešilo něco úplně jiného. Gólman Starého Města Vojtěch Uher ošklivě zasáhl Nshanema Avetisjana, jemuž způsobil velmi vážné zranění.

Avetisjana má rozdrcenou holenní kost a kotník. Než se postaví na nohy, tak to může trvat osm měsíců a sám neví, jestli si ještě někdy zahraje fotbal. „Když to doktoři viděli, tak říkali, ať to dám k soudu. Já nechci nikoho osočovat, ještě si počkám na záznam, ale toto jsem si nemohl udělat sám. Uvažuji o tom,” řekl pro Deník Avetisjan, jenž pochází z rodiny, která řídí známou Marlenku.

Deníku se v úterý povedlo získat také vyjádření brankáře Uhra, který nám jej poskytl prostřednictvím SMS zprávy. „Je těžké se nad tou situací zamyslet a vyjádřit se k tomu. Pro mě je to velké neštěstí, které se přivodilo protihráči. Byla to klasická situace, jako v každém zápase. Jenomže měla úplně jiný závěr oproti ostatním,” napsal Uher a pokračoval: „Snažil jsem se pochopit, jak se to mohlo stát, ale pořád pro to nemám žádné vysvětlení, zda-li jsem soupeře zalehl celým tělem, nebo nohou při přesunu udeřil. Videozáznam jsem k dispozici neměl. Až jej uvidíme, doufám, že se vše vysvětlí.”

Jak nám Uher sdělil, Avetisjana už navštívil v nemocnici, aby se mu omluvil. „Hráče jsem kontaktoval zprávou přes sociální síť následující den po zápase. V úterý jsem jej byl navštívit v nemocnici ve Frýdku-Místku. Byl jsem se mu omluvit a prokonzultovat celou situaci, která na hřišti proběhla,” uvedl Uher.