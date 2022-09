„Zápas nám nevyšel. Chybí nám spousta hráčů, a to se promítlo do konečného výsledku,“ poznamenal trenér Města Albrechtic Antonín Mura. „Kravaře byly o třídu lepší. Jasně nás přehrály. Byla to hra kočky s myší,“ pokračoval trenér Albrechtic. Jisté je, že v neděli přišel o dalšího klíčového hráče. Vyloučen byl totiž Matěj Čanecký. „Před nedělním domácím zápasem je to další komplikace. Musíme se to snažit urvat bojovností,“ uzavřel Antonín Mura.