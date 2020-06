Třineckým totiž běží karanténa už od 18. června, kdy byl v klubu zjištěn hráč, jenž přišel do styku s jiným nakaženým. Podle informací Deníku jde o souvislost s domovem seniorů v nedalekém Nýdku.

Třiatřicet osob z FK Fotbal Třinec se následně podrobilo testům, hráči z nich vyšli negativní. Nakažený hráč byl testován odděleně mimo tým a byl pozitivní. I tak ale musel třinecký klub do karantény.

„V třineckém fotbalovém klubu zajišťoval protiepidemiologická opatření tým pod vedením paní doktorky Blaženy Braunsteinové. Ale je to běžná praxe, že karanténa běží všem od doby, kdy byly naposledy v kontaktu s nakaženým,“ vysvětlila Irena Martínková z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Informaci potvrdila Deníku i doktorka Blažena Braunsteinová z protiepidemiologického oddělení ve Frýdku-Místku. „Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženým, budou v karanténě do konce června. Hned 1. července, tedy na konci inkubační doby nemoci (čtrnáct dní), budou Třineckým provedeny nové PCR testy. V případě negativních výsledků může Třinec zase hrát zápasy,“ informovala Braunsteinová.

Třinec si tak nezahraje delší dobu, nemůže logicky ani trénovat. Sportovně by jej to však zasáhnout nemělo. „Je to mrzuté, co nás potkalo, doufám, že nám to nikdo nezazlívá. To se může stát každému. Nikdo neví, zdali se v rámci fotbalových soutěží neobjeví ještě někdo další. Teď hlavně, aby byli všichni zdraví,“ přeje si šéf třineckého klubu Karel Kula. Věří, že tým soutěž dohraje. „Sportovně to snad zvládneme. Aktuálně nemůžeme dělat nic jiného než se řídit pokyny hygieniků,“ dodal.