Zastupitelé před pondělním jednání dostali zprávu, ve které se píše o špatné finanční situaci ve Slezském FC Opava. „Dozorčí rada na svém jednání dne 4. 2. 2022 projednala předložený finanční plán na "jaro" soutěžního ročníku 2021/2022 a z předložených materiálů jasně konstatovala, že "jaro" soutěžního ročníku není vůbec finančně kryto a další část pokrývají předpokládané prodeje hráčů, ke kterým ovšem nedošlo. Zpráva DR byla projednána na vedení města a také na radě města i se zástupci představenstva klubu. Mimo prodej hráčů, který nebyl zrealizován, se bohužel nedostalo ani příslibu z UEFA a příplatek, který byl předpokládán ve výši cca 7. mil Kč. Příplatek, který měl být zaslán na přelomu měsíce ledna/února, nedorazil a UEFA poslala pouze částku ve výši cca 50 000 EUR. Všechny tyto příjmy, které nebyly reálně naplněny, v tuto chvíli chybí v rámci financování klubu,“ stojí ve zprávě.

A to není vše. V nejbližších dnech by měl do klubu nastoupit krizový manažer. Jehož hlavní cílem by mělo být zajištění financování klubu do 30. 6. 2022. Jedná se o osobu Michala Dymla. Ten v minulosti působil jako sportovní ředitel na Střížkově, v Hlavici, ostravském Baníku a Žižkově. „Souběžně s výše uvedenými informacemi se intenzivně jedná s partnery o sponzorství, ale také o vstupu do klubu. Gesční náměstek Petr Orieščík vede cca 2 měsíce jednání s partnerem, který projevil zájem o koupi klubu a dne 2. 3. 2022 proběhla první společná schůzka se členy rady města. Na této schůzce bylo dohodnuto, že do SFC přijde krizový manažer, který je společným kandidátem a jeho jméno je Michal Dyml. Osoba, která je ve fotbalovém prostředí známá osoba s velmi dobrými referencemi,“ stojí dále ve zprávě, kterou dostali zastupitelé před pondělním jednáním.

Předseda představenstva Zdeněk Viktorin má na celou věc ohledně angažování Michala Dymla jiný názor. „S touho informaci pracuji od pátku, kdy ke mě dorazila. Myslel jsem si, že budeme řešit jen finance. Představenstvo je proti tomu, aby Michal Dyml v klubu působil,“ řekl Viktorin.

Michal Dyml sledoval sobotní zápas Opavy v Drnovicích. Na utkání nechyběla další známá jména z fotbalového prostředí jako například bývalý fotbalista a hráčský agent Karol Kisel, jehož jméno se v minulosti v médiích objevilo v souvislosti se vstupem do SFC Opava. Společnost mu v Drnovicích mimo jiné dělali Jaroslav Kolínek s Danielem Černajem.