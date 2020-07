Ostravané novinku oznámili v pondělí večer na svém oficiálním webu. „Vítkovický fotbal se dlouhodobě zmítá v problémech, ať už komunikačních, vztahových, ale zejména ve finančních. Dneska jsme svépomocí i za pomoci partnerů již zaplatili větší část dluhů a nadále pokračujeme v ozdravování a stabilizaci klubu,“ uvedly Vítkovice v prohlášení.

PROHLÁŠENÍ MFK VÍTKOVICE



Přežili jsme klinickou smrt, 100letý klub začne restart v divizi



Vážení sportovní přátelé a příznivci vítkovické kopané,

vítkovický fotbal se dlouhodobě zmítá v problémech, ať už komunikačních, vztahových, ale zejména ve finančních. Dneska jsme svépomocí i za pomoci partnerů již zaplatili větší část dluhů a nadále pokračujeme v ozdravování a stabilizaci klubu. V těchto těžkých dobách, kdy situace v klubu byla, jaká byla nás ještě dostihl pád A-mužstva z druhé nejvyšší soutěže. Je nutné zde zmínit oddaný postoj hráčů vůči klubu, a poděkovat jim za něj. Mimo jiné museli v nedávné minulosti překousnout nejenom neplnění finančních povinností ze strany klubu, ale i zabavení sportovní vybavení, které jim odebral pan Ing. Pohorelli, nebo také odklonění spolku FC Vítkovice 1919 od A-mužstva MFK Vítkovice. Byl to předseda spolku FC Vítkovice 1919, který nechal A-tým na holičkách tím, že svým dopisem vyjádřil nezájem mít cokoliv společného s A-týmem Vítkovic.

Po důkladném zhodnocení aktuální situace, kdy hrozilo, že A-tým nebude vůbec, tak můžeme dnes s jistotou potvrdit, že v příští sezoně bude hrát divizi F. Toto nejednoduché rozhodnutí bylo nutné udělat i z důvodu finanční stabilizace klubu. Hlavním cílem je postavit tento klub opět po mnoha letech zpátky na nohy, zapracovat do A-týmu odchovance, kteří projdou Akademií MFK Vítkovice, získat si zpátky důvěru fanoušků, táhnout za jeden provaz a do několika málo let opět hrát a bojovat ve druhé české nejvyšší soutěži. To vše proto, že značka MFK Vítkovice jednoznačně patří do profesionálních soutěží.



Mládež

Přesto, že aktivity Ing. Marka Pohorelliho obecně zpomalují rozkvět vítkovické mládeže, a jeho nejnovější údajný zájem soustřeďuje vůči tomu, aby týmy Akademie MFK Vítkovice nemohly hrát soutěže SpSM a SCM. Dle našeho mínění, je toto už za hranou lidskosti a proti jakékoliv etice ve sportování mládeže. Na druhou stranu jsme příjemně překvapeni hráči a rodiči spolku FC Vítkovice 1919, kteří nám neustále volají a chtějí hrát za naši Akademii MFK Vítkovice. I z tohoto důvodu čítá k dnešnímu dni už Akademie MFK Vítkovice přes 220 fotbalistů a fotbalistek! Je nádhera pozorovat nadšení trenérů a plné hřiště nadějí, které běhají za "kulatým nesmyslem“.

Díky obrovskému zájmu a důvěře v projekt restartování vítkovické kopané ze strany rodičů a hráčů, kteří k nám každým dnem nejenom ze spolku FC Vítkovice 1919 přicházejí, jsme přihlášeni do dvaceti mládežnických soutěží a všechny týmy, které je možné přihlásit, jsou přihlášeny do Ondrášovka Cupu. Nadále věříme, že nejlepší cestou je soustředit se jen na sebe a pracovat na každé věci spjatou s tradicí vítkovického fotbalu, jako je například ZŠ Klegova, kdy pro příští rok hlásíme už osm nových žáků pro druhý stupeň a sedmnáct žáků pro první stupeň!

Nadále pracujeme na tom, aby stoletá značka Vítkovic měla opět ten lesk, který mít má a hlavně, aby stála na pevných základech zdravé finanční situace, a atmosféry v klubu. Věříme, že také město Ostrava se rozhodne pro podporu klubu, jelikož bez ní se do budoucna stěží naši hráči obejdou.