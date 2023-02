Dvaadvacetiletému Vincourovi skončila smlouva ve Slovácku, za které si připsal jeden prvoligový start. V minulosti působil také v pražské Slavii. Ve Slezském podepsal smlouvu do roku 2025. „Jsem moc rád, že můžu v Opavě působit a těším se na spolupráci. Chtěl bych zároveň poděkovat klubu za důvěru a věřím, že se nám všem společně bude dařit a uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní," uvedl k přestupu pro klubový web Tomáš Vincour.

„Jedná se o mladého a perspektivního obránce, kterého jsme podepsali zadarmo po konci smlouvy. Věřím, že jeho výkonnost půjde pořád nahoru, tak jako šla teď v přípravě a bude adekvátní posilou pro náš tým," řekl o hráči sportovní manažer Jaroslav Kolínek.

ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Opava? Zvolte ho!

To ale nemá být vše. Podle informací Deníku míří do SFC i Solomon Omale, který s týmem trénuje. Dvaadvacetiletý nigerijský záložník hrál poslední dvě a půl sezony v druholigovém Prostějově. Na podzim zasáhl do devíti zápasů FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, odehrál 576 minut, během nichž vstřelil jednu branku a na další nahrál. Jeden start přidal i v MOL Cupu. V Opavě bude na hostování s opcí.