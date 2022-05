Slezané vstoupili do sezony bídně. Po čtyřech porážkách v řadě, kdy byl tým na předposledním místě druholigové tabulky, došla vedení klubu trpělivost. V Třinci skončil trenér František Straka, jehož nahradil Martin Zbončák. „Už jsme neviděli světýlko na konci tunelu, proto jsme se odhodlali ke změně,” uvedl pro Deník sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Tušili jste na začátku sezony, že až do konce budete hrát o záchranu?

Vzhledem k tomu, jak jsme posílili a jaké hráče jsme tady měli, jsme to čekali klidnější. Nezachytili jsme ale začátek soutěže a od toho se pak všechno odvíjelo.

Čekali jste více taky od trenéra Straky?

Ano, čekali jsme od něj víc. Mluví za něj výsledky a ty pod ním letos vůbec nebyly.

Jak jste se s trenérem Strakou rozešli?

Nějak to proběhlo, takový je zkrátka fotbal. Trenér Straka si to asi představoval jinak, ale rozhodně toho nelitujeme. Nastavili jsme v Třinci něco, na čem chceme dlouhodobě pracovat.

Sázka na trenéra Zbončáka se ukázala jako správná…

Ano, trenéři odvedli výbornou práci. Nečekali jsme, že nám budou rychle skákat body, důležité bylo zachránit se a nastartovat se do dalších let. Máme tady trenéry do budoucna, z regionu, kteří chtějí stavět na našich mladých hráčích.

Má je Třinec kde brát?

Chceme mít kostru zkušených hráčů a okolo nich mladé fotbalisty. Víme, že třinecká mládež není tak kvalitní a bude to běh na dlouhou trať, ale věřím, že někoho nahoru dostaneme.

Proběhnou v kabině velké změny?

Nechceme do toho sahat. Někomu ale končí smlouvy a asi polovina z těchto hráčů u nás skončí. S dalšími jednáme, velké změny však dělat nechceme. Plánujeme i nějaké posily, hráče už jsme oslovili, ale dokud to nebude jisté, tak nebudeme nic zveřejňovat.

Třinec už nemá B tým, místo toho spolupracujete s Českým Těšínem. Budete v tom pokračovat?

Ano, stále to pokračuje. Do Českého Těšína chodí mladí hráči, kteří skončili v dorostu a nedostali se do áčka. Dostanou tam prostor, máme tam taky svého trenéra.