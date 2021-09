„Franz” Třinec převzal v průběhu loňské sezony. Slezané tehdy byli na dně, Straka ale tým dokázal zvednout, a i přes následnou krizi z úvodu jara ho dovedl k záchraně.

Úkol splnil, během léta mužstvo přeměnil k obrazu svému a věřil, že s Třincem bude hrát minimálně v klidném středu tabulky. Jenže se přepočítal. Tým zpod Javorového vstoupil do nového ročníku Fortuna národní ligy bídně, vyhrál jediný z pěti zápasů a navíc se trápil v defenzivě.

Straka tak na začátku minulého týdne, po porážce v Prostějově, dostal padáka a na jeho místo se postavil Martin Zbončák. Ani on však Třinec z krize zatím nevyvedl a tým pod jeho vedením prohrál v úvodním duelu s Líšní 0:2.

Deník následně kontaktoval třiašedesátiletého Straku, ten se ale o svém konci v Třinci nechtěl bavit. „Já se k tomu nechci vyjadřovat, ať si to každý zhodnotí sám. Je to obrovské zklamání, bylo to absolutně nefér. Sorry, nebudu se k tomu vyjadřovat,” prohlásil zklamaně.