Fotbalisty Třince, v jejichž týmu se vyskytl hráč s nemocí Covid-19, čeká karanténa. „Samozřejmě, protože hráči a lidé v klubu přišli do kontaktu s tím člověkem. Budou muset do karantény, ale zavolejte si ještě na okresní pracoviště do Frýdku-Místku,“ hlásila v neděli do telefonu Svrčinová.

Dle zjištění Deníku již hygiena začala hráče a lidi v klubu kontaktovat. „Zítra nám bude provedeno další kolo testů, ale už tušíme, že se karanténě nevyhneme,“ připustil předseda představenstva třineckého klubu Karel Kula.

Třineckým byly v tomto týdnu odloženy dva duely s Vlašimí a ve Vítkovicích, jejich zápasová absence se však protáhne. Co to bude znamenat pro samotnou soutěž, těžko předjímat. Záležet bude na tom, jak dlouhou karanténní dobu hygienici Třinci nařídí.

Více možností

Musí se však i pracovat s variantou, že se druhá liga nedohraje. „Ve hře je více možností, ale nechci spekulovat. Termín pro dohrání soutěže je až do 2. srpna. Pokud budeme v karanténě do konce měsíce, tak se to pořád stihnout dá. Dva týdny už budou na hraně. Ale my o tom nerozhodujeme, jen se řídíme pokyny krajské hygieny,“ řekl Kula.

Podle informací Deníku však karanténa trvá vždy minimálně dva týdny, v případě Třince by to od zítřka tedy znamenalo do 5. července.

V pondělí tedy hygienici nejspíš pošlou celý klub do karantény, i když budou výsledky zítřejších testů negativní. Po skončení karantény budou provedeny nové kontrolní testy. Na Ligové fotbalové asociaci pak je, co se soutěží bude dělat. Ve hře je i předčasné ukončení F:NL. V takovém případě by byl vyhlášen jen vítěz a postupující do první ligy (v tuto chvíli Pardubice) a z první ligy by spadl také jen poslední tým. Baráž by se nehrála.