Změny v Rýmařově, končí kanonýr Tomáš Šupák

Fotbalový klub z Rýmařova hlásí změny. Jiskra nepřihlásila béčko do I.B třfdy, naopak bude mít dorostenecké výběry v krajském přeboru. Další novinkou je konec kanonýra Tomáše Šupáka, který míří do nižší soutěže. S největší pravděpodobností by měl oblékat dres Zátoru.

Rýmařov hlásí změny | Foto: Miroslav Mazal