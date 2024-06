„Musím přiznat, že mě další změny v kádru vůbec netěší. Okolnosti si to ale vyžádaly,“ přiznal hrající manažer Břidličné Marcel Cudrák. Končí Filip Markovič. „Filipovi nedovolí pokračovaní Břidličné pracovní povinnosti u fotbalové asociace, musím přiznat, že mě to mrzí,“ podotkl manažer Kovohutí. V týmu trenéra Jaromíra Lukáška nebudou už také pokračovat Roman Bala a Jakub Můčka. „Oba pracují v armádě. Nemají tolik časového prostoru. Jejich odchod se očekával. Podle posledních informací řeší Rakousko,“ prozradil Marcel Cudrák. Na odchodu je i záložník Štěpán Ježek, který se stěhuje do Českých Budějovic. „Marek Mikuš a Adrian Miškev míří za prací do USA. Začátek sezony tak určitě nestihnout,“ pronesl manažer. Na ukončení spolupráce se vedení klubu dohodlo s Janem Töglem. Další kroky tohoto hráče vedou do Olešnice. „Všem klukům bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci a přeji jim mnoho úspěchů na fotbalových adresách,“ konstatoval Marcel Cudrák.