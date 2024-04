„Přijeli jsme do Bohumína s cílem hrát z bloku a nedostat gól,“ řekl k předzápasové strategii kapitán Kofoly Marek Havlíček. Jak se ale ukázalo, hostující plán dostal hned v první minutě pořádnou trhlinu. V první minutě totiž vyslali Bohumínští ze strany centr a Piekoś otevřel skóre. „Rychlá branka s námi neotřásla. Dobře jsme bránili a čekali jsme s čím domácí přijdou. Do žádných velkých šancí jsme je ale nepouštěli,“ přiznal hostující zadák. Ve 39. minutě byl k vidění smutný okamžik nedělního duelu. „Všechno se seběhlo rychle. Ondřej Kubík poslal míč sprintujícímu útočníkovi do běhu, polská posila Bosporu se po pár krocích ve vápně opřela pravačkou do balonu a v tu ránu ze strany přiletěla ve ‚šprajcu‘ kopačka krnovského Igbinoby. A neštěstí bylo na světě. Ozvalo se zlověstné prasknutí, a byť sudí Ganaj všechno hodnotil jako čistý souboj a odkop od brány, tak gestikulace borců na trávníku svědčila o vážnosti situace,“ popsal celou situaci na svém webu FK Bospor Bohumín. Výsledek souboje? Zlomená holenní kost. První pomoc zraněnému Piekośovi, nosícím na dresu číslo 9, před příjezdem rychlé záchranné služby ihned poskytl lékař klubu, traumatolog MUDr. Ivo Kopáček, s pomocí boumínských brankářů a zároveň profesionálních hasičů Jakuba Kodeše a Daniela Chvěji, vedoucího mužstva Jaroslav Kubinského i obránce Jana Kodeše.