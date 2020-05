Bývalého brankáře Uničova nebo Mohelnice totiž během podzimu zradilo koleno. „V Rýmařově mi chtěl trenér dát odpočinout, tak jsem pak šel v neděli za béčko. Bohužel jsem se ale zranil a byl to můj poslední zápas na podzim,“ vzpomíná Studený. „Rehabilitoval jsem v Olomouci u doktora, který byl i na Sigmě, hodně mi v tomhle pomohl Honza Krajčovič. Nakonec jsem se dal plnohodnotně dohromady v lednu. Než se všechno zastavilo, tak jsem pomalu začínal v brance získávat jistotu,“ doplňuje.

V brance Bruntálu zraněného Studeného nahradil v podzimní části dnes již gólman Bílovce Radek Jaška, ale ani s ním mezi třemi tyčemi body nepřicházely. „Sice jsem to sledoval jen z lavičky, ale nebylo to vůbec příjemné. Na hřišti jsem to klukům ani Radkovi, se kterým jsme si hodně sedli, nezáviděl. Poslední desítka v Opavě byla strašná,“ přemítá sedmadvacetiletý brankář.

Jarní část sezony nakonec kvůli řádění koronaviru vůbec neodstartovala. Bruntál to ze všech divizních účastníků může mrzet zdaleka nejméně, vždyť po podzimu měl Slavoj Olympia pouhé čtyři body a záchrana by byla malým zázrakem.

„Těžko by se to dohánělo, takže jsme možná i rádi. Týmu jsem ale věřil, i když hodně starších kluků odešlo. Já osobně bych do poslední věřil, že to zvládneme, ale nakonec to dopadlo takto,“ pokrčí Studený rameny.

Bruntálští fotbalisté mají momentálně od nového kouče Martina Kotaly individuální plány, Zdeněk Studený si dokonce přidává. „Jezdím na kole, běhám, hodně teď chodím hrát tenis, který jsem si v posledních týdnech hodně oblíbil. Do toho ještě třikrát týdně tréninky, posilovna… Po fyzické stránce mi tato pauza možná i pomohla, mám jistotu, že už koleno nezlobí,“ pousměje se Studený, který věří, že nadcházející sezona vypukne podle plánu. „Opatření se rozvolňují, četl jsem, že už dokonce budou fitka bez roušek. Snad se někdy v srpnu nebo v září začne hrát, i když možná bez diváků,“ zakončil brankář Slavoje Olympia Bruntál.