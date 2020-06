Zdeňku, jak hodnotíte porážku v Dolanech? Trenér moc spokojený nebyl…

Po dvou zápasech s Heřmanicemi, které si myslím měly v nohách těžké zápasy, si někteří mysleli, že to půjde samo. Náš přístup k zápasu nebyl dobrý. Mě osobně Dolany příjemně překvapily, snažili se hrát fotbal, k tomu byli docela důrazní a ani s jednou věcí jsme se nedokázali popasovat a předčit je. Když už nám to nešlo fotbalově, nebyli jsme na míči, měli jsme to urvat silou a důrazem. I v tomto nás ale přehrávali. První poločas byl z naší strany hrozivý, kdybychom takhle nastoupili v divizi, tak to můžeme odpískat. Honza Krajčovič měl v kabině proslov, dvacetiletí kluci zápas musí odjezdit, i když to fotbalovostí zrovna nejde.

V závěru jste měl několik šancí na vyrovnání, ani jednou jste se ale neprosadil…

Měl jsem tam tři hlavičky, dvakrát dokonce ze stejného místa. Honza Urban dobře zahrával standardky, dvakrát to centroval na teč a v obou případech se mi to podařilo líznout, ale nespadlo to tam. Největší šanci jsem ale měl, když Tomáš Zapletal zatáhl balon, podíval se, přeloboval hráče a já jsem míč trefil hlavou. Bylo to asi ze sedmi metrů, stačilo míč jen dobře umístit, já jsem ale trefil prostředek branky. Takové šance se musí dávat.

Nastoupil jste ve středu zálohy, i když jste spíše útočník. Jak vám to vyhovovalo?

Na útočníka jsem se předělal až v Rakousku, jinak jsem většinou hrával podhrot. Trenér přišel s rozestavením a útočnou fází, na hrotu je teď Martin Snokrot, který má dobré předpoklady k tomu, aby vyhrával balony a dával je mně nebo Honzovi Urbanovi do prostoru. Jediné, co se pro mě mění, je to, že mám více defenzivnějších úkolů. Vůbec s tím nemám problém, určitě se takto dá hrát. Máme ještě dva měsíce, aby se všechno stabilizovalo a kádr si sednul. Velkou posilou pro nás bude Ondra Kušnír, který by měl právě střed hřiště držet.

Už se na něj v kabině hodně těšíte?

Samozřejmě nám taková osobnost pomůže. Prospěšný bude třeba i v komunikaci s rozhodčím, určitě u nich bude mít respekt. V tomhle směru by bylo super, kdyby se i Kuba Dohnálek vrátil, pak bychom podle mě mohli hrát pěkný fotbal a v divizi důstojnou roli.

Už více než půl roku jste nehráli soutěžní zápas. Podepisuje se to na vás nějakým způsobem?

Popravdě nám tato krize dost pomohla. Nebudu tvrdit, že bychom se zachránili, bylo by to opravdu těžké. Pauza určitě pomohla i trenérovi, který má samozřejmě nějaký svůj herní styl, a chvíli trvá, než si zvyknete na různé automatismy a herní situace. Získali jsme tři měsíce k tomu, abychom to všechno doladili a stabilizovali kádr.

A jak snášíte přípravu?

Musím říct, že tréninková účast je z naší strany dobrá, chodí nás celkem dost. Trénujeme třikrát týdně a myslím si, že to jde správnou cestou. Pan Kotala ví, co dělá, teď jde o to, aby mladí pochopili, že se všechno musí odjezdit. Samozřejmě jsme ale dlouho stáli, takže to nebylo úplně jednoduché. Měli jsme na každý týden připravený tréninkový plán, posílala se zpětná vazba formou videa. Co se týče tréninků, tak je to teď hodně s míčem, herní formou. Lépe to utíká, než když někde na oválu jenom běháte. Je to pro nás přínos a věřím, že díky tomu půjdeme pouze nahoru.