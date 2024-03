Dvě červené karty ve Vítkovicích

Vítkovice po nečekané porážce s Bruntálem hostily Krnov. Šlo o duel, který nabídl pět branek, který nabídl sedm žlutých a dvě červené karty a jednu penaltu. Domácí nakonec zvítězili 3:2. Jednu červenou vyfasoval vítkovický kapitán Richtár. „Hrubé nesportovní chování, 48´ HNCH – prudké (úmyslné) udeření soupeře hlavou do hlavy v přerušené hře (protihráč utkání po ošetření dohrál). atd.),“ okomentoval sudí Korch v zápise blikanec domácího kapitána. „Nerozumím, že si to na této úrovni dovolil, absolutní nedisciplinovanost, která nás na celý poločas poslal do desíti. Ve výsledku nám to možná ale pomohlo,“ zlobil se na svého klíčového hráče trenér Vítkovic Martin Štverka. Po dvou žlutých putoval pod sprchy i hostující stoper Igbinoba. Trenér Kofoly Gustav Santarius měl ke spokojenosti daleko. „Od stavu 1:1 vzal osud zápasu do svých rukou rozhodčí. Penalta byla z ničeho. Hráč vyskočil do vzduchu a najednou z toho byla penalta. Zvláštních situací bylo v utkání více,“ řekl. „Když to přeženu, bylo nám mávnuto snad čtyřicet ofsajdů. Pak nám vyloučili Igbinobu po dvou žlutých kartách. Obě byly přísné. Vítkovice přidaly třetí gól, my už jsme dokázali už jen snížit. Když pominu rozhodčí, tak jsme měli s přesilovkou naložit lépe,“ řekl ještě Gustav Santarius.