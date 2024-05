Naděje na záchranu divize žije! Fotbalisté z Břidličné po třech zápasech bez bodového zisku dokázali naplno bodovat. Po dobrém výkonu vyhráli na hřišti posledního Bruntálu 3:1 a drží tak stále naději na záchranu.

„Před utkáním jsme zkoušeli rozestavení, které by na Bruntál mohlo platit. Nakonec jsme se trefili. Od úvodních minut jsme drželi balon a na trávníku dominovali,“ začal hovořit směrem k zápasu trenér Břidličné Jaromír Lukášek. Jeho tým si v první dvacetiminutovce vytvořil tři stoprocentní šance. Tu největší měl Kostera. „Nevstoupili jsme do zápasu dobře. Soupeř se dostal do tří jasných šancí, ty naštěstí neproměnil,“ vzal si slovo kouč domácího Slavoje David Drexler. Ve 23. minutě prostrčil Žídek balon a Můčku a ten překonal gólmana Kudělu. Za domácí mohl srovnávat Rončák. Jeho dělovku z voleje ale pokryl brankář Telíšek.

Pět minut po přestávce se po centru z levé strany prosadil Bala. Na 0:3 upravoval Kuča, který si navedl míč na střed a zamířil přesně. Domácí už jen korigovali Kovalem. „Jsem rád, že jsem zápas zvládli. Potřebovali jsme akutně tři body a ty máme. Za mě zasloužené vítězství,“ shrnul Jaromír Lukášek. „Břidličná více chtěla a zaslouženě vyhrála. My jsme ji to docela ulehčili. Věřil jsem, že budeme rvát o dobrý výsledek více. Přišlo dost diváků, kterým bychom se chtěli omluvit za náš nepříliš dobrý výkon,“ uzavřel David Drexler.

Bruntál – Břidličná 1:3 (0:1)

Branky: 67. Koval – 23. Můčka, 50. Bala, 62. Kuča. Rozhodčí: Slabý – Brázdil, Řezníček. ŽK: Vojtík, Galus – Miškev. Diváci: 120.

Bruntál: Kuděla – Vojtík, Hanel, Němec (86. Slovák), Galus – Šanda, Unverdorben, Slavík (46. Koval), Krywda (46. Gramel, 73. Kaluža) – Rončák, Blažek. Trenér: David Drexler.

Břidličná: Telíšek – Adamovský (73. Miškev), Markovič, Kirschbaum, Beňa (73. Ježek) – Bala, Dydowicz (46. Mikuš), Mučka, Kostera (56. Tögel), Žídek – Veselý (53. Kuča). Trenér: Jaromír Lukášek.