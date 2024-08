„Největší rozdíl byl zejména ve střelbě. Proti Polance jsme totiž bránu prakticky neohrozili. Je pravda, že naše střely nemířily přesně mezi tři tyče, ale snaha našich ofenzivních hráčů byla mnohem větší. Kladli jsme důraz na to, abychom stříleli,“ začal vítězný duel hodnotit trenér Rýmařova Milan Furik. „Proti Polance jsme měli v prvních dvaceti minutách lepší pohyb. Proti Polomi jsme byli nebezpečnější, co set týká střelby,“ podotkl.

První dvě branky vstřelil Rýmařov po hezkých akcích, kdy dovezl balon, jak se říká, až do kuchyně. „U druhého gólu šlo především o chybu soupeře, kdy velkou zkušenost prokázal Michal Furik, který skvěle přečetl hru. Pak už to bylo jednoduché, šli jsme ve dvou na gólmana. Ale kluci to sehráli pěkně. Střelec, v tomto případě to byl Peťa Navrátil, dával do prázdné brány. U třetí branky šlo o velice pěknou kombinaci, kdy se hráči dostali za obranu a zůstali opět dva před gólmanem. Peťa to tentokrát vrátil Davčovi Hlebovi, který dával do prázdné branky. Předcházela tomu ale pěkná akce, kdy kluci míč zanesli až do kuchyně,“ komentoval vstřelené branky zkušený stratég.

Rýmařov tak zvládl reparát za Polanku na jedničku. „Nic jiného nám nezbývalo,“ podotkl Milan Furik a pokračoval: Hrát dva zápasy doma a mít z toho nula bodů, to by bylo nepříjemné. Velice důležitý byl první gól, který přišel poměrně brzy. Bratři Kundrátkovi to vzali na sebe. Nevím, zda to přesně takto chtěli sehrát, nebo jsou propojeni pupeční šňůrou, ale vyšlo to. Patrik střílel, Lukáš tečoval.“