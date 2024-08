/FOTOGALERIE/ Fotbalisté rýmařovské Jiskry si spravili v sobotu chuť za středeční pohárovou porážku s Kroměříži. Na domácím trávníku porazili v zajímavém utkání Nový Jičín 3:0. Výsledek vypadá jasně, nicméně do několika šancí se dostal i soupeř.

Úvodní šanci zápasu měla Jiskra. V 7. minutě domácí odvrátili přímý kop a hnali se do rychlého protiútoku do nezformované obrany. Jiří Furik nahrál Michalovi Furikovi, který si na hraně šestnáctky zasekl, jeho ránu však zablokoval obránce Nového Jičína.

Ve 12. minutě Jiskra soupeře sevřela před jeho bránou, na konci tohoto obléhání pálil nebezpečně Patrik Kundrátek, míč prosvištěl kolem brankové spojnice. O chvíli později na druhé straně pálil levačkou z otočky Onyechere a Pitron si připsal první zákrok zápasu.

Rýmařovští udeřili ze své třetí šance. Lukáš Kundrátek uvolnil z pravé strany nabíhajícího Navrátila, který se levačkou nemýlil – 1:0 pro Jiskru! Po půlhodině hry byl Nový Jičín blízko vyrovnání. Kocián se dravostí dostal před obránce Jiskry, míč ale napálil pouze do boční sítě. Hned vzápětí se na druhé straně před Hubem zjevil Marek, gólman hostů proti němu rychle vyběhl a střelu zneškodnil. V 36. minut to Marek zkusil z přímého kopu, míč ale jen proletěl nad břevnem. Poločas tedy 1:0.

Náskok Rýmařova mohl pár vteřin po změně stran zdvojnásobit Navrátil, který chtěl gólmana Jičína přelobovat, Hub však konečky prstů míč vytáhl mimo. Navrátil byl při chuti, o pár minut později si navedl míč na levačku, ale i tento střelecký pokus Hub lapil.

Jen o pár vteřin později si rýmařovští rychle vyměnili míč na polovině soupeře a střela Patrika Kundrátka proletěla těsně kolem pravé tyče. Začátek druhé půle se hrál ve svižném tempu. Chvíli po Kundrátkově střele přenesli hosté hru na polovinu soupeře a jednu ze střel Hleba vykopával těsně před brankovou čárou.

Po hodině hry se na bránu Jiskry hnal Cacek, Pitron proti němu rychle vyběhl a hokejově jeho ránu zlikvidoval. Běžela 63. minuta, když skvělou přihrávku do běhu dostal Němec, který už byl sám před Hubem, ten ale rychle vyběhl a i tuto střelu lapil. Němce to však mrzet nemuselo, protože už o dvě minuty později po centru Jiřího Furika z pravé strany poslal hlavou míč pod horní břevno a mohl jít slavit – 2:0 pro Jiskru.

Do střelecké listiny se v 79. minutě napsal Tihelka. Také on unikl novojičínské defenzivě, napoprvé ale Huba nepřekonal, přesto akci nevypustil a jeho druhý pokus, navzdory snaze soupeřova obránce, už v síti skončil. Rozhodčí nakonec branku do zápisu uvedl jako vlastní. Po třetí brance se zápas už pouze dohrával. Jiskra zvítězila 3:0 a slaví druhou výhru v sezóně.

SK Jiskra Rýmařov – FK Nový Jičín 3:0 (1:0)

Branky: 19. Navrátil, 66. Němec, 79. Cacek (vlastní). Rozhodčí: Láryš – Macrineanu, Ondráček. ŽK: Hleba – Kocián, Magdon. Diváků: 150.

Jiskra Rýmařov: Pitron – P. Kundrátek, Kolísek, Hleba, D. Furik (76. Zapletal) – L. Kundrátek (72. Tihelka), J. Furik – Navrátil, M. Furik, Kocúr (86. Pospíšil) – Marek (46. Němec). Trenér: Milan Furik.

Nový Jičín: Hub – Málek (68. M. Palla), Nippert, Koleček, Klimeš – Kocián (57. Cacek), Křížek (68. Bartoň), Janovský (68. Korytář), Onyechere (61. Vavřík) – Hazha – Magdon. Trenér: Pavel Kunc.