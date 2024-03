„Šlo velmi těžké utkání. Věděli jsme, co je ve hře,“ řekl úvodem trenér Břidličné Jaromír Lukášek. „Soupeř byl na nás dobře nachystaný. V prvním poločase nehrál vůbec špatně. Nakonec se dostal i do vedení,“ pokračoval trenér Kovohutí. Tři minuty před poločasem šli také hosté do vedení. „Dostali jsme gól do šatny, což nebylo příjemné. V kabině proběhla bouřka. Kluci měli hlavy dole, řekli jsme si, že musíme máknout a zvednout se,“ přiblížil trenér Kovohutí.