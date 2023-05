Veledůležité vítězství urvali fotbalisté Bruntálu ve Frenštátu. Proti domácímu Beskydu udeřili dvakrát v prvním poločase, kdy vítěznou trefu zaznamenal po rohovém kopu Ladislav Vojtík. Domácí po přestávce měli šance. Hosty od pohromy v závěru zachránil na brankové čáře Ondřej Kušnír. Bruntálští vyhráli 2:1 a výrazně se přiblížili k divizní záchraně.

Bruntál porazil Frenštát. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

„Do zápasu jsme šli jasně defenzivní taktikou. Zpevnili jsme zálohu a hlavním cílem bylo neinkasovat,“ řekl kouč Bruntálu Petr Kostelník. Ve 26. minutě jeho tým udeřil. Po akci na tři doteky se míč dostal ke Slavíkovi, který překonal gólmana Michuta. O jedenáct minut později už hosté vedli o dvě branky. Schwarz kopal rohový kop, balon tečoval Vojtík – 0:2. „Soupeř se soustředil na defenzivu. Postavil se před šestnáctku a čekal. My jsme se k němu těžko dostávali,“ přiznal trenér Frenštátu Roman Kučerňák. „Vyšly mu dva brejky, které vznikly po našich chybách,“ dodal domácí kouč. Beskyd se vrátil do zápasu ve 39. minutě. Po dlouhém autu si sběhl pro míč Bartoš a snížili na 1:2. „Soupeřově hráči jsme dali až moc prostoru. To by se stávat nemělo,“ zlobil se Petr Kostelník.

Rýmařov opět bodoval, doma remizoval s Havířovem

Ve druhém poločase se čekal nápor Frenštátu. „Věřil jsem, že výsledek otočíme. Šance jsme měli, avšak gól se nám vstřelit nepodařilo,“ povzdechl si Roman Kučerňák. V závěru mohl srovnat Bzirský z trestného kopu. Jeho pokus mířící do šibenice ale vyhlavičkoval Kušnír. „Pro nás strašný zápas. Nebylo to dobré. Chtěli jsme na soupeře vletět, to se nám ale nepovedlo. Tento zápas jsme vůbec nezvládli,“ dokončil hodnocení frenštátský stratég.

„Herně to dobré nebylo. Ale je to pro nás velmi cenné vítězství. Při vývoji ostatních skupin nám stačí k záchraně bod,“ zakončil Petr Kostelník.

Frenštát pod Radhoštěm – Bruntál 1:2 (1:2)

Branky: 39. Bartoš – 26. Slavík, 37. Vojtík. Rozhodčí: Písečný – Dudek, Jurajda. ŽK: Holec, Cacek, Bzirský, Bednář – Hapka. Diváci: 248.

Frenštát: Michut – Bányácski, Bartoš, Holec, Dudek (73. Pokorný) – Opatřil (78. Sobota), Vachník, Brzirský, Cacek (64. Bednář), Buchlovský – Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.

Bruntál: Studený – Goněc, Kušnír, Vojtík, Galus – Slavík (90+1. Tomášek), Hanel (90+3. Unverdorben), Hapka, Ostrák, Schwarz – Modelský (68. Rončák). Trenér: Petr Kostelník.