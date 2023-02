Jméno Reného Vojtěška bylo přitom ještě nedávno skloňováno s béčkem Slezského FC Opava, mimochodem klubu, který také působí v divizi. „Je to tak, zájem Opava měla, a to během minulé sezony. Měl jsem ale závazky v Polance. Opava nakonec svou situaci vyřešila jinak,“ poznamenal René Vojtěšek.

V Polance se mu nevedlo špatně. Ale během tohoto ročníku na lavičce divizního klubu z Ostravska skončil. „Dal jsem si krátkou pauzu a zimě se ozval Marcel Cudrák z Břidličné. Několikrát jsme se sešli, pobavili se a dohodli se, že to zkusíme,“ popisoval své námluvy s Kovohutěmi šestačtyřicetiletý stratég.

Byly doby, kdy se René Vojtěšek trénováním živil. Pracoval u mládeže v ostravském Baníku a Slezském FC Opava. „Byla to pro mě obrovská zkušenost, za kterou děkuji. Při posledním angažmá v Opavě jsem ale znejistil. Samozřejmě, že ambice pracovat v profi fotbal mám, ale neupínám se k tomu. Trénování si užívám, snažím se do něj dávat znalosti, soustředím se na způsob práce,“ svěřil se šestačtyřicetiletý trenér.

Do Břidličné míří Josef Pančochář, v minulosti kopal druhou ligu

Břidličná je sice v tabulce Divize F momentálně na posledním místě. Nicméně na papíře nemá špatná kádr. Figurují v něm hráči, kteří třeba prošli Opavou, někteří si vyzkoušeli i druhou ligu. „Tým má solidní parametry. Je to práci v tréninku, přístup kluků není špatný. Budeme do sestavy zapracovávat mladé kluky. Máme tady třeba Jirku Mlčouška, který přišel z nižší soutěže a vůbec se nejeví špatně,“ poznamenal René Vojtěšek. „Během zimního přípravného bloku pracujeme na organizaci hry,“ přiblížil nový kouč Kovohutí.

René Vojtěšek v minulosti pracoval v Krnově. „Na vzájemný zápas se těším. Tohle derby bude mít náboj a atmosféru,“ míní ambiciózní kouč. Z bruntálského okresu působí v Břidličné ještě zmiňovaný Krnov a také Bruntál s Rýmařovem. „Když se podívám na bruntálský a opavský region, tak jsou v nich zajímaví a pracovití hrát, kteří chtějí vstřebávat informace. Celkově kluby z těchto regionů s hráči dobře pracují,“ přidává další postřeh René Vojtěšek.

Břidličnou čeká na jaře boj o holý život. „Jaro bývá vždy specifické. Bude to boj, jsme v kontaktu s týmy nad námi, a to je dobře. Budou rozhodovat maličkosti. Chceme divizi zachránit, teď budem důležité, co jako tým, proto uděláme,“ zakončil trenér Břidličné.