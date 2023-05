/FOTOGALERIE/ Přes pět stovek diváků si nenechalo ujít nedělní divizní derby nováčků v Krnově. Fotbal rozhodně nenudil. K vidění byly emoce, tři branky a také vítězství krnovského týmu. Domácí vyhráli nad Břidličnou 2:1, když vítězný gól vstřelil ve třetí minutě nastavení Martin Václavek.

Krnov - Břidličná 2:1 | Foto: Jan Holouš

„Na derby jsme se těšili,“ vzal si úvodní slovo trenér Kovohutí René Vojtěšek. „První poločas nám vyšel, měli jsme šance, podařilo se nám vstřelit i vedoucí branku,“ pokračoval hostující kouč. „Krnov se snažil praktikovat jednoduchý fotbal, když hlavně nakopával balóny,“ řekl ještě k úvodnímu dějství René Vojtěšek. Domácí kouč nechal překvapivě pouze mezi náhradníky Váňu, Tilkeridise a Václavka. „Byl to záměr. Měli jsme v nohách náročný program. Někteří kluci měli toho dost, tak jsme se rozhodli je pošetřit na další fázi zápasu,“ vysvětloval trenér Gustav Santarius. Ve 36. minutě byla k vidění první branka. Igbinoba chtěl řešit situaci ve vápně fotbalovým způsobem. Ovšem Cudrák mu míč vypíchnul, následoval faul a penalta. Tu Dydowicz proměnil – 0:1.

Ve druhém poločase se obraz hry změnil. V 75. minutě Krnov vyrovnal. Váňa rozehrál standardku, míč propadl k Igbinobovi a ten překonal Zifčáka. „Ve vlastní šestnáctce jsme se nedomluvili. Krnovu jsme vyrovnání darovali,“ mrzelo Vojtěška. „Tahle nedomluva nás rozhodila. Přestali jsme poté hrát, už jsme balón neměli tolik v držení,“ zlobil se trenér Břidličné. Krnov začal být nebezpečnější. „Měli jsme šance, trefili jsme brankovou konstrukci a to ve dvou případech,“ vzal si slovo Gustav Santarius. Kovohutě se také dostaly do šance, Bala ji ale neproměnil. Na trávníku se s přibývajícími minutami začalo jiskřit. Ve třetí minutě nastavení pak Krnovští vstřelili vítěznou branku. Váňa autem rozběhl Václavka a ten překonal Zifčáka. „Závěr jsme nezvládli, byly tam emoce. Jde to trochu i zamnou, ztratil jsem nadhled. Je to škoda. Porážka bolí, musíme ale makat dál. Naším největším problémem je špatná koncovka. Do šancí se dostává, avšak je nedokážeme proměnit,“ posteskl si René Vojtěšek.

„Za vítězství jsme rádi. Za druhý poločas jsme si ho zasloužili. Konečně se nám podařilo zlomit komplex s názvem Břidličná. Na vítězství s tímto soupeřem jsme čekali strašně dlouho,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Břidličná 2:1 (0:1)

Branky: 75. Ikbinoba, 90+3. Václavek – 36. Dydowicz (penalta). Rozhodčí: Schneider – Dudek, Jurajda. ŽK: Ikbinoba, Tilkeridis, Václavek – Bala, Češek, Pančochář, Mlčoušek. Diváci: 526.

Krnov: Řeháček – Sabo, Igbinoba, Swiech, N´Da – Macík (46. Václavek), Havlíček (95. Grulich) – Mráz, Tümmler, Hřivnáč (65. Váňa) – Messias (38. Tilkeridis). Trenér: Gustav Santarius.

Břidličná: Zifčák – Jelínek, Bala, Berger – Mlčoušek, Pančochář, Hoffmann (87. Kostera), Dydowicz, Můčka – Češek (87. Houdek), Cudrák (80. Knapp). Trenér: René Vojtěšek.