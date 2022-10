Zápas s Bohumínem vyšel Krnovu po všech stránkách. „Bylo to o dobrém kolektivním výkonu. Doma musíme bodovat, a když porazíme takový tým, jakým je Bohumín, je to taková třešnička na dortu. Věřím, že do konce podzimu ještě nějaké body vytěžíme, “ řekl hrdina nedělního duelu. Skóre otevřel v pětadvacáté minutě. „Překvapilo mě, kolik jsem měl času. Vystřelil jsem zhruba z pětadvaceti metrů, rána mi sedla a skončila v síti,“ popisoval vedoucí gól utkání. Druhá branka v podání Martina Váni byla k vidění v osmatřicáté minutě, kdy dostal dobrý balon do běhu, obránce ho zastavil jen za cenu faulu a Krnovským se naskytla standardní situace. Míč si postavil právě Martin Váňa a krásně se trefil přes zeď. Hattrick zkompletoval dvě minuty před koncem. Po faulu na Tomáška nařídil sudí Potiorek pokutový kop, který rodák z Ostravy proměnil.

Martin Váňa rád střílí góly. „Za každou branku jsem rád, hlavně za tu, která přinese tři body. Prioritou pro mě ale je, aby byl úspěšný tým,“ podotkl devětadvacetiletý fotbalista. Za typického útočníka se rozhodně nepovažuje. „Nejlépe se cítím na levé straně zálohy. Bohužel trenér je jiného názoru, nedává mě tam, protože se prý nevracím,“ pousmál se klíčový hráč divizního nováčka.

V letošní sezoně se zatím ofenzivně laděný záložník trefil pětkrát. „V posledních sezonách mi to tam padalo. Rád bych v tomto trendu pokračoval. Takových patnáct gólů by bylo krásných,“ svěřil se Martin Váňa.

Horní Benešov složil reparát za derby, vyhrál ve Studénce

Krnovská opora má za sebou slušnou kariéru. Martin Váňa je odchovancem ostravského Baníku. Mimo jiné si zahrál i za Hlučín. „Do Hlučína si mě přivedl trenér Petr Samec. Moc šanci jsem ale nedostával, tak jsem odešel do Šumperku, kde to bylo podstatně lepší,“ poznamenal. Do Krnova zamířil z Brušperku. „Zlanařil mě můj současný spoluhráč Kuba Hrubý. Když ještě Krnov hrál krajský přebor, šel jsem si zahrát první poločas přípravného zápasu v Kravařích. Hned po utkání jsme si plácli,“ přibližuje svůj přestup do Krnova. A jak sám říká, byl to správný krok. „Nelituji, v Krnově jsem maximálně spokojený. Dokáži si představit, že tam klidně dohraji kariéru,“ podotkl Martin Váňa. Problémy mu nedělá ani dojezdová vzdálenost. „V tom problém nevidím, navíc nás dojíždí více,“ doplnil krnovský fotbalista.

Martin Váňa srazil Bohumín hattrickem.Zdroj: Deník/Petr Widenka

Nadšený je taky z diváckých návštěv. „Je to paráda, jak nás fanoušci podporují. Takové návštěvy nám mohou závidět kluby z třetí ligy. Jak říkám, Krnov je ideální destinace pro fotbal,“ končí Martin Váňa povídání.