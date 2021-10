„Je to smutné, ale je to tak. Soupeř nám oznámil, že z důvodů malého počtu hráčů nebude schopen k utkání nastoupit,“ řekl Deníku trenér rýmařovské Jiskry Milan Furik. O osudu zápasu rozhodne u kulatého stolu. Obdobný případ se stal v letošní sezoně už i v krajském přeboru, kdy se neodehrál duel mezi Petřvaldem na Moravě a Fulnekem. Hosté se tehdy kvůli malému počtu hráčů k zápasu nedostavili a utkání bylo kontumováno ve prospěch domácích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.