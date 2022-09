Když se po červených kartách poroučeli předčasně pod sprchy Šmirják s Györgym a Michal Furik poslal hosty do vedení, nevypadalo to s domácí Břidličnou vůbec dobře. „Abych pravdu řekl, ještě jsem nezažil, abychom od nějaké pětatřicáté minuty hráli v devíti lidech,“ řekl na úvod domácí kouč Jaromír Lukášek. „Museli jsme se s tím ale porvat. Přežili jsme první poločas s jednou inkasovanou brankou. Následně jsme změnili rozestavení, vysunuli jsme Cudráka na hrot a ono to fungovalo,“ pochvaloval si domácí kouč. „I v devíti jsme dokázali být nebezpeční. Dostávali jsme se do šancí. A po vyrovnávací brance jsme mohli dokonce překlopit vítězství na naší stranu,“ podotkl Jaromír Lukášek. „Každopádně s bodem jsme spokojeni. Před kluky za předvedený výkon smekám,“ poznamenal šéf domácí lavičky.