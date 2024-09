„Prvních dvacet minut se odehrávalo v režií soupeře. Byl rychlejší a důraznější. My jsme dvakrát nepokryli odražený balon a Vratimov nás za to potrestal góly,“ vracel se k zápasu krnovský trenér David Drexler. Následně mohla Kofola vyrovnat. Ve velké šanci se ocitl Grulich, který netrefil odkrytou bránu. Ve velké šancí poté neuspěl Rubý. „Byla to škoda, alespoň jednu branku jsme měli vstřelit,“ litoval kouč.

Úvod druhé půle patřil Krnovským. „Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi aktivně. Vypracovali jsme si tři velké šance, mohli jsme klidně výsledek otočit,“ pokračoval domácí stratég. Do rolí hlavních spalovačů se převtělili Zajíček s Gramelem. „Nakonec branky padaly do naší sítě,“ kroutil hlavou Drexler, který viděl dvacet minut před koncem červenou kartu za urážku rozhodčího. „Bylo to moje selhání. Červená byla oprávněná. Tohle si nemohu dovolit,“ sypal si popel na hlavu.

Domácím se už poté podařilo korigovat na 2:5. „Když to shrnu, rozhodla naše impotentnost v zakončení,“ uzavřel David Drexler.

Krnov – Vratimov 2:5 (0:2)

Branky: 75. Gramel, 87. Groda – 15., 18. a 69.Wojatschke, 58. Šindler, 63. Sasko. Rozhodčí: Labaš – Grečmal, Matulík. ŽK: Rubý, Levčík, Lavrovič – Němec. ČK: 69. Drexler (trenér Krnova). Diváci: 252.

Krnov: Rolný – Sabó, Křišfof, Dvořák (72. Kubík), Lavrovič – Koval (46. Gramel), Grulich, Rubý, Levčík, Zajíček – Sklenařík (60. Groda). Trenér: David Drexler.