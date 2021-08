Zajímavý divizní fotbal byl k vidění v Bruntálu. Domácí celek hostil ambiciózního nováčka z Bílovce. Přes tři stovky fanoušků nakonec vidělo remízu 2:2. Bruntálský celek dokonce dvakrát vedl. Na konečných 2:2 srovnával dvanáct minut před koncem Limanovský.

Slavoj Olympia Bruntál | Foto: Slavoj Olympia Bruntál

„Bílovec k nám přijel povzbuzen velkým obratem v domácím duelu s Havířovem. V prvních dvaceti minutách měl převahu. My jsme ale s postupem času hru srovnali,“ začal k zápasu hovořit bruntálský trenér Martin Kotala. Ve 34. minutě byl ve vápně faulován Knapp a sudí Brázdil nařídil pokutový kop, který proměnil Kušnír. „Když už to vypadalo, že do kabin půjdeme s jednobrankovým náskokem, tak jsme si nepohlídali soupeřovu standardku a bylo srovnáno,“ litoval bruntálský stratég.