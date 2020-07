V tréninkovém centru v Moravskoslezském Kočově započali fotbalisté divizního Bruntálu přípravu na novou sezonu. K týmu se připojil Tomáš Němec, třiadvacetiletý odchovanec, který naposledy hrával nižší soutěž v Rakousku a ještě předtím třetí ligu za Rýmařov.

Fotbalisté Bruntálu začali s přípravou | Foto: Jan Urban

„Tomáše naposledy hrával v Rakousku, nyní se vrací k nám. Určitě bude posilou,“ míní předseda oddílu Jan Urban starší. Tým se připravuje od devátého července, Trenéru Kotalovi chybí logický největší letní posila, ex reprezentant Ondřej Kušnír. „Ondra si plní povinnosti v Třinci, který stále ještě hraje. K týmu se přípojí později,“ dodal. Naopak v týmu končí Horák, jenž neprodloužil hostování z Opavy a má namířeno do České Třebové a také Fojtík, který by měl oblékat dres Polanky. „Není vyloučeno, že k posílení ještě dojde,“ připustil Urban. První přípravný zápas odehraje Slavoj Olympia v nedělí s Pasekou, následovat domácí duely s Uničovem a Velkými Losinami.