Rýmařov vyběhl do zápasu bez Pavla Jeřábka. Kanonýr Jiskry byl před týdnem v MOL Cupu vyloučen a od disciplinární komise dostal trest na tři zápasy, z nichž první si odpykal proti Novému Jičínu. Úvod zápasu se nesl ve znamení tlaku týmu trenéra Martina Štverky. V utkání nejistou obranu Jiskry překonal ve 28. minutě Šimon Byrtus, který dokonale využil zaváhání Jana Kocúra s Davidem Hlebou. Inkasovaná branka ale domácí do kolen neposlala a již za devět minut bylo v Rýmařově srovnáno. Před bránou Nového Jičína došlo k velkému závaru, kdy gólman Hub zneškodnil postupně dva pokusy Čikla a následně i střelu Navrátila. Až dorážející Dušan Dostál dokázal míč procpat do sítě.