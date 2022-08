„Je to škoda. Zdálo se mi, že tam z naší strany bylo málo pohybu. Hrajeme o soutěž výše než vloni, soupeři jsou tady lepší. Snažili jsme se, ale musíme tomu dát ještě trochu více,“ hodnotil vytáhlý stoper úvodní vystoupení Krnova v letošní divizní sezoně. „Nemyslím si, že by nás Bruntál přehrál, ale byli v zápase rychlejší, po celých devadesát minut se dobře hýbali. Byli také důraznější, to nám trochu chybělo. Dnes jsme nehráli svůj fotbal,“ doplnil ještě k průběhu zápasu.

Očekávané derby sledovala téměř tisícovka diváků, na poměry divize věc naprosto nevídaná. „Byla to pro nás obrovská motivace. Doma pro ně chceme vyhrávat, jejich podpora nás zavazuje k tomu, abychom na hřišti nechali všechno,“ podotýká nigerijský obránce ke krnovským fanouškům.

Pro šestadvacetiletého cestovatele se rozhodně nejedná o první české ani evropské angažmá. Dříve kopal v nižších švédských soutěžích, od roku 2018 působí s jednoletou přestávkou v Česku, v sezoně 2019/20 si odskočil do Rakouska. V tuzemsku už si zahrál za Třebíč, Havířov, Dětmarovice a naposledy byl v třetiligovém Vratimově.

„Divizi ale neberu jako krok zpátky,“ zdvihá Igbinoba prst. „Ze strany Krnova byl velký zájem. Když jsem tady přijel, kluci i trenér mi hned všechno ukázali, takže se od začátku cítím jako doma. Navíc jsem o Krnově slyšel, že je to hezké město, je tady krásný stadion i hřiště,“ pochvaluje si jedna z nejexotičtějších posil v historii krnovského fotbalu.

Drtivá většina divizních hráčů se jen fotbalem neuživí, nejinak je tomu v případě Johna Igbinoby. „Bydlím v Ostravě, kde pracuji v Makru. Baví mě to tam, máme výborný kolektiv a všichni jsou k sobě milí. Samozřejmě bych se někdy chtěl fotbalem živit, ale pokud ta příležitost nikdy nepřijde, tak se z toho hroutit nebudu,“ zakončil usměvavý Nigerijec povídání.