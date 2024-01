/FOTOGALERIE/ Podzimní část divizním fotbalistům Bruntálu vůbec nevyšla. Slavoj z ní vytěžil pouze čtyři body a v tabulce mu patří poslední příčka. Mladý trenér David Drexler se chce na jaře pokusit tým zachránit. Ve hře je příchod posil a také velmi náročná příprava. Během ní jeho svěřenci odehrají dokonce osm přípravných duelů.

Fotbalisty Bruntálu čeká těžká zimní příprava | Foto: Deník/Radek Štohl

„Naše situace není dobrá. Chceme se ale záchranu porvat. Uděláme proto maximum,“ slíbil trenér David Drexler. Zimní přípravu odstartuje Slavoj už 8. ledna. „Musíme dobře potrénovat. Kluci měli i běžecký individuální plán. Je třeba zapracovat na fyzické kondici. Na programu máme také osm přípravných zápasů. Příprava je dlouhá, bude tam ale prostor, abychom mohli zvolnit,“ přiblížil bruntálský kouč. Jeho tým prověří osmnáctka Slezského FC, béčko Vyškova, Dolní Benešov, béčko Sigmy, Glubczyce, Rapotín, Kravaře. V rámci generálky narazí Bruntál na Nové Sady.

Co se týká kádru, tak ten dozná změn. „Nemám žádné informace, že bychom měli oslabovat. Věřím, že tým zůstane pohromadě. Je nám jasné, že ho budeme muset posílit. Hráče vytipované, řešíme jejich příchod. Jedná se jak o mladé, tak i zkušenější kluky,“ poznamenal David Drexler. „Dostávali jsme hodně branek. Pracujeme na příchodu stopera a dvou středních záložníku a jednoho útočníka. Na těchto postech nás tlačí bota. Potřebujeme zvýšit i konkurenci na krajích,“ zvedl prst trenér bruntálského Slavoje.

Ve druhé části podzimu se dokonce David Drexler naskakoval do základní sestavy. „Za Bruntál již nechci hrát. Nicméně s týmem se normálně připravuji. Vidím to už tak angažmá v nižší soutěži. Třeba se vrátím do Chlebičova,“ uzavřel kouč Slavoje Bruntál.