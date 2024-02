Remízou 3:3 skončil přípravný duel mezi fotbalisty Bruntálu a polským týmem z Glubczyc. Slavoj si v prvním poločase vytvořil dvougólový náskok, ve druhém ale po chybách dvakrát inkasoval. Bruntálský kouč David Drexler tentokrát spokojený nebyl.

Bruntál doma remizoval | Foto: Petr Hrdlička

„Měli jsme dobrý vstup do utkání. Během prvních pěti minut se nám podařilo vstřelit dvě branky. Soupeř korigoval gólem po standardní situaci,“ vracel se k utkání trenér Slavoje David Drexler. Po úvodních pětačtyřiceti minutách vedli domácí 3:1.

„Ve druhém poločase jsme vyrobili chyby, které polský tým potrestal. Celkově to ale nebyl dobrý zápas. Bylo to hodně tvrdé. Byla to spíše kopaná než fotbal. Tak ale přesně vypadají zápasy s polskými týmy. Moc nám to nedalo,“ přiznal kouč bruntálského výběru.

V dalším přípravném zápase narazí Slavoj na Rapotín.

Slavoj Bruntál – Glubczyce 3:3 (3:1)

Branky Bruntálu: Slavík 2, Cabal.

Bruntál: Dolanský (46. Šidlák) – Duhajský (70. Pawlita), Vojtík, Galus, Němec – Cápek, Pawlita (46. Slovák), Slavík, Goněc – Cabal (46. Kaluža), Krywda. Trenér: David Drexler.