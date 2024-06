Slavoj opět nastoupil do zápasu v okleštěné sestavě. Bylo to ale on, kdo se radoval ze vstřelení prvního gól. Domácího brankáře Haveru přelobboval Schwarz. „Ještě předtím ale měla dvě šance Opava, kdy brankář Dolanský zlikvidoval dva soupeřovy nájezdy,“ poznamenal trenér Bruntálu David Drexler. „Bohužel ještě do poločasu Opava výsledek otočila. Inkasovali jsme strašně laciné branky. Druhá byla dokonce vlastní,“ kroutil hlavou trenér Slavoje. Na 1:1 srovnával po centru Hendrycha hlavou Ligač. Po třiceti minutách už favorit vedl. Po střele Cilečka si balon srazil do brány Hanel. „V prvním poločase jsme byli pomalí, bylo to bez života, nikoho to nebavilo,“ přiznal opavský kouč Zdeněk Partyš.