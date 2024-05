Krnov podal sympatický výkon. A už ve 24. minutě šel do vedení. K odraženému míči se dostal Hřivnáč, dal ho do lajny na Váňu, který nahrával na Buriana a ten střelou z první otevřel skóre. „Do utkání jsme šli s tím, že budeme hrát z bloku a chodit do brejků. Stanovená taktika nám vycházela. Opava byla sice více na míči, nám se ji ale dařilo dobře bránit. V defenzivě nám to vycházelo stejně jako proti Havířovu,“ řekl domácí stoper Nicolas Tümmler.

Ve druhém poločase se podařilo Opavským vyrovnat, když se trefil australský záložník Whiffen. Krnov si ale vzal vedení zpět. Váňa zatáhl míč po levé straně, dal ho mezi beky na Sklenaříka, který prostřelil Haferu – 2:1. Sklenařík se pak prosadil ještě jednou. „Vítězství nad Opavou se určitě počítá. Je to tým, který trénuje každý den, má kvalitu Nás zdobil dobrý výkon. Divizi máme zachráněnou, za což jsme rádi,“ podotkl krnovský obránce.

Divizi má sice Krnov zachráněnou, otázkou je, co bude dál. Končí klubové vedení, stejně tak trenér Gustav Santarius. Hlavní otázky mají být zodpovězeny na blížící se Valné hromadě. „Přál bych si, aby fotbal v Krnově dál pokračoval a dobře fungoval. Pan Santarius tady za posledních šest let odvedl velký kus práce. Udělal kabinu, dával šanci nám mladým a k tomu měl výsledky. Trochu se bojím toho, co přijde po jeho konci. Byl důležitým článkem klubu, tak to vnímáme my hráči,“ přiznal Nicolas Tümmler. „Určitě odejdou i někteří hráči. Sám mám taky nějaké nabídky. Hraji tady ale od žáků a Krnov je mou srdcovkou,“ zakončil rodák z Holčovic.

„Byl to festival naší nekvality před boxem. V křídelních prostorech jsme vůbec neexistovali. Za náš výkon se stydím,“ ohlédl se za zápasem opavský trenér Zdeněk Partyš.

Krnov – Slezský FC Opava B 3:1 (1:0)

Branky: 24. Burian, 76. a 81. Sklenařík – 53. Whiffen. Rozhodčí: Votava – Mrázek, Slováček. ŽK: Říha, Lavrovič – Whiffen. Diváci: 472.

Krnov: Rolný – Sabo Swiech, Tümmler, Lavrovič- Šimčík, Říha – Hřivnáč (66. Sklenařík), Strážnický (86. Majzlík) – Burian (66. Václavek) – Váňa (89. Hoško). Trenér: Gustav Santarius.

Opava B: Hafera – Wehowský, Hendrych (80. Cileček), Chládek, Celta – Jaroszek (46. Ščudla), Whiffen (76. Kokeš), Šrek, Sochor – Ligač (66. Vladař), Blatný. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.