„Každý trenér očekává od svého týmu, co nejlepší výsledky. Musím ale říci, že s podzimní části jsme relativně spokojeni,“ poznamenal trenér Milan Furik. „Mrzí mě domácí zápas s Havířovem, ve kterém jsme o vítězství přišli minutu před koncem. Na druhou stranu ve Frenštátě jsme dokázali vymazat tří gólové manko. Jediný zápas, ve které jsme inkasovali větší počet branek, byl ten s béčkem Karviné, na naši obranu ale musím říci, že měla hodně hráčů z ligového áčka,“ řekl ještě k odehraným zápasům trenér.

Kádr Jiskry je sice úzký, ale má kvalitu. Trenér Milan Furik ho citlivě doplnil. Jednou z posil je útočník Pavel Jeřábek. S dvanácti góly nejlepší střelec celé divize. „Pavla dobře znám. Byli jsme domluveni, že pokud nezůstane v zahraničí, půjde k nám. Jeho výkony pro mě nejsou překvapením. Určitě by se uplatnil i ve vyšší soutěži. U Pavla platí jedna důležitá věc. Fotbal ho musí bavit, pak je hodně platný,“ podotkl zkušený kouč, který v minulosti vedl ligovou devatenáctku Opavy.

Určitým překvapením byl návrat veterána Tomáše Šupáka, který v létě skončil a šel hrát do okresní trojky za Zátor. „Reagovali jsme na situaci. Potřebovali jsme někoho k Pavlu Jeřábkovi. Tomáš se vrátil a šlo mu to. Naše ofenzíva šla do větší kvality,“ pochvaloval si Milan Furik.

Stejně jako Šupák, tak již v rozehraném ročníku dorazil do kabiny Jiskry záložník Ondřej Machuča. „Reagovali jsme Ondrovým příchodem na zranění Jirky Furika. Ondra splnil naše očekávání, byl velkou posilou,“ okomentoval třetí příchod trenér.

Rýmařovští ale přivedli i hráče z okresních soutěží, jako například Lukáše Zifčáka a Kamila Paulera. Prvně jmenovaný podle trenéra udělal velký progres. „Chodíme se dívat například na zimní turnaje. Mnohdy tam hrají šikovní kluci,“ doplnil Furik.