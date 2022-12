„S podzimní částí nemůžeme být spokojeni. Nacházíme se ve spodní polovině tabulky, na což nejsme v Rýmařově zvyklí,“ přiznal trenér Rýmařova Milan Furik. „Čísla hovoří jasně. Dali jsme pouhých čtrnáct branek, a to je strašně málo. Vždyť v minulosti měli takový počet na kontě jednotlivci. Ať už se jednalo o Šupáka, Jeřábka nebo Navrátila,“ poznamenal šéf rýmařovské lavičky.

Velkým problémem Rýmařova byla marodka. „Jeřábek skoro rok nehrál fotbal. Jeho góly nám chyběly. V jednu chvílí jsme místo třech měli jen jednoho útočníka. Improvizovali jsme v záloze. Hodně nám chyběl Jirka Furik. Marodka postihla i defenzivní řady. „Stalo se, že nám z loňské obranné čtveřice zůstal jen Kamil Kocúr.

V jarní části by měl být ale Rýmařov silnější. „Ne že bychom posilovali, nemáme ani důvod. Na soupisce figuruje pětadvacet kluků, když budou všichni zdraví, musí se to do výsledků odrazit,“ míní Milan Furik. „I proto bych nemluvil směrem k jarní části o nějakém posílení,“ dodal.

Letošní ročník fotbalové divize je podstatně vyrovnanější, než ten loňský. „Letos nemáme v soutěži soupeře, který by vyloženě propadl. Soutěž se nám rozdělila na dvě poloviny. My jsme v té spodní, kde to bude na jaře hodně zajímavé,“ podotkl trenér Jiskry.

Z Bruntálska momentálně hrají v divizi čtyři týmy. Vedle Rýmařova také Krnov, Břidličná a Bruntál. „Je to dáno i tím, že úroveň fotbalu šla dolů. Týmy z nižších soutěží se výkonnostně dorovnávají. Do divize přibyly Krnov a Břidličná. Už teď je vidět, že hráčský trh v regionu je prázdný. Týmy tak musí angažovat hráče z jiných regionů,“ pokračoval v povídání Milan Furik. „Musím ještě říci, že Krnov mě v podzimní části překvapil,“ dodal.

Co se týká zimní přípravy, tak ta v Rýmařově začne už druhého ledna. Během ní se Jiskra utká například s Holešovem, Šternberkem nebo Holicí.